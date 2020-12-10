За свой позор в Лиге чемпионов «Зенит» получит 35 млн евро Фото: REUTERS

Только «Краснодар» может быть удовлетворен групповом этапом Лиги чемпионов. Клуб Галицкого в дебютном сезоне занял третье место и получил пропуск в плей-офф Лиги Европы. «Локомотив» смог наскрести только три очка, «Зенит» - и вовсе одно, и стал одной из худших команд лиги. Но при этом питерский клуб получит больше всех денег.

Бонусы от Лиги чемпионов делятся на две части:

- Премия за попадание в групповой этап – у всех одинаковая 15,25 млн евро

- Премии за спортивные результаты – 2,7 млн за победу и 0.9 млн за ничью

- Исторические выплаты за участие, зависят от рейтинга клуба, и здесь гигантский разброс. Именно за счет него «Зенит» заработал больше всех российских клубов.

По первой и второй статье «Зенит» заработал 16,15 млн евро (15,25 + 0,9), «Локомотив» – 17,95 млн, «Краснодар» – 19,75 млн. По третьей статье «Зенит» получит 18,836 млн, «Локомотив» – 8,864 млн, «Краснодар» – 7,756 млн.

Итого в сумме:

«Зенит» - 34,986 млн евро

«Краснодар» – 27,506 млн евро

«Локомотив» – 26,814 млн млн евро

Но есть и другие итоги этой Лиги чемпионов. Они не столь приятны:

- «Зенит» - единственный клуб из 1-й корзины посева, не прошедший в плей-офф. Причем так клуб из Санкт-Петербурга делает второй сезон подряд.

- «Зенит» набрал всего 1 очко. Столько же у венгерского «Ференцвароша» и французского «Ренна»

- «Локомотив» в третий раз подряд не выходит в весенний этап еврокубков

- Пять лет подряд клубы из России не выходят в плей-офф Лиги чемпионов

- Клубы РПЛ выиграли 1 из 18 матчей в ЛЧ и потерпели 11 поражений. Так плохо еще не было никогда

- В таблице коэффициентов УЕФА в этом сезоне больше нас набрали Украина, Шотландия, Сербия и даже Израиль.

Именно так выглядит футбольное дно.