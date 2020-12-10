Эрдогана утомил парад в честь победы в Карабахе

На главной площади в Баку Азадлыг прошел военный парад в честь дня победы в Отечественной войне. Так в Азербайджане теперь называют конфликт в Нагорном Карабахе. Фото: REUTERS

На главной площади в Баку Азадлыг прошел военный парад в честь дня победы в Отечественной войне. Так в Азербайджане теперь называют конфликт в Нагорном Карабахе.

В параде приняли участие более 3 тысяч военнослужащих и до 150 единиц военной техники азербайджанской армии. По площади прошли знакомые всем россиянам "Смерчи", "Грады" и "Буратины". В небе пролетели наши истребители МиГ-29 и боевые вертолеты Ми-9 и Ка-32. И, конечно, провезли турецкие беспилотники. Вся техника была выкрашена в единый песочный цвет.

Протащили по площади подбитую армянскую технику. Конечно, все военные трофеи на главную площадь страны вывозить не стали: была продемонстрирована огромная надпись "Карабах - это Азербайджан!", составленная из номерных знаков уничтоженной вражеской военной техники.

В параде также приняли турецкие военнослужащие - под флагом Турции. Потому парад на главное трибуне встречали сразу два президента: глава Азербайджана Ильхам Алиев и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, который прибыл в Баку накануне.

Эрдоган выглядел утомленным. Он первым встал со своего места и направился к выходу с трибуны. Следом за гостем поднялся и Алиев. Фото: REUTERS

Эрдоган выглядел утомленным. Он первым встал со своего места и направился к выходу с трибуны. Следом за гостем поднялся и Алиев.

"Передача части Нагорного Карабаха под контроль Баку не означает завершения борьбы. Но Азербайджан под руководством Ильхама Алиева продолжит двигаться к новым достижениям и успехам", - заявил турецкий лидер на кладбище военнослужащих в Баку, которое он посетил с Алиевым перед парадом.

Напомним, ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев учредил новый праздник — День победы, который будет отмечаться ежегодно 8 ноября.

Ценой этой победы стали не только спорные территории, но и жизнь 2783 военнослужащих Азербайджана, 2425 военнослужащих Армении, а еще сотни убитых и раненых мирных жителей.