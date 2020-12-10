Без Деда Мороза, но с корпоративом: как россияне хотят отметить Новый коронавирусный год

По данным опросов, жители России проведут эти праздники скромнее, но полностью отказываться не хотят Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на то, что Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек (есть, оказывается, и такой) провозгласил готовность навестить детишек и в этот эпидемический год, сами родители не торопятся приглашать бородатых персонажей с улицы.

Почти половина мам и пап решили, что в этот раз звать артистов не будут — об этом «КП» сообщили на портале поиска работы SuperJob, они проводили социологическое исследование на эту тему. В каждой четвертой семье родители сами переоденутся в новогодних персонажей. И только каждая десятая планирует воспользоваться услугами профессиональных артистов, несмотря на ковид. Но и в этих случаях многие уточняют, что принимать сказочных гостей будут на улице — так безопаснее.

А вот от новогоднего корпоратива людям отказаться тяжелее. По данным портала Работа.Ру, более 80% российских компаний планируют внять рекомендациям Роспотребнадзора и не проводить торжеств в рабочем коллективе. А если бы разрешили, то в них согласились бы участвовать почти половина россиян. И только треть все равно остались бы дома.

Несмотря на ограничения, урезать свои праздничные траты россияне не собираются. Более того, если в прошлом году средний новогодний чек на семью (с самой встречей и каникулами) планировался в размере 18 тыс. руб., то сейчас уже 18,3 тыс.

Но зато сэкономим на подарках. «В среднем по стране россияне планируют потратить на новогодние подарки 11,8 тыс. руб., это меньше, чем в 2019-м, тогда было 13,5 тыс.», сообщили в пресс-службе SuperJob.

Предновогодние желания

КОРПОРАТИВ

Хотели бы пойти - 47%

Не пойдем, даже если разрешат - 32%

НА СКОЛЬКО ПОГУЛЯЕМ

Город и предполагаемые траты на НГ и каникулы, тыс. руб. (рост/снижение по сравнению с прошлым годом)

Самые щедрые

Москва - 22,6 (+8%)

Санкт-Петербург - 20,7 (+6%)

Самара - 20 (+8%)

И поскромнее...

Красноярск - 18,7 (-6%)

Екатеринбург - 17 (-6%)

Волгоград - 14,3 (-5%)

КТО БУДЕТ ДАРИТЬ ПОДАРКИ

Планируют дарить подарки - 68%

Из них:

женщины - 74%

мужчины - 63%

молодежь до 24 лет - 79%

старше 45 лет - 64%

Не собираются никому ничего дарить - 15%