Без Деда Мороза, но с корпоративом: как россияне хотят отметить Новый коронавирусный год

По данным опросов, жители России проведут эти праздники скромнее, но полностью отказываться не хотят
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Несмотря на то, что Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек (есть, оказывается, и такой) провозгласил готовность навестить детишек и в этот эпидемический год, сами родители не торопятся приглашать бородатых персонажей с улицы.
Почти половина мам и пап решили, что в этот раз звать артистов не будут — об этом «КП» сообщили на портале поиска работы SuperJob, они проводили социологическое исследование на эту тему. В каждой четвертой семье родители сами переоденутся в новогодних персонажей. И только каждая десятая планирует воспользоваться услугами профессиональных артистов, несмотря на ковид. Но и в этих случаях многие уточняют, что принимать сказочных гостей будут на улице — так безопаснее.
А вот от новогоднего корпоратива людям отказаться тяжелее. По данным портала Работа.Ру, более 80% российских компаний планируют внять рекомендациям Роспотребнадзора и не проводить торжеств в рабочем коллективе. А если бы разрешили, то в них согласились бы участвовать почти половина россиян. И только треть все равно остались бы дома.
Несмотря на ограничения, урезать свои праздничные траты россияне не собираются. Более того, если в прошлом году средний новогодний чек на семью (с самой встречей и каникулами) планировался в размере 18 тыс. руб., то сейчас уже 18,3 тыс.
Но зато сэкономим на подарках. «В среднем по стране россияне планируют потратить на новогодние подарки 11,8 тыс. руб., это меньше, чем в 2019-м, тогда было 13,5 тыс.», сообщили в пресс-службе SuperJob.
Предновогодние желания
КОРПОРАТИВ
Хотели бы пойти - 47%
Не пойдем, даже если разрешат - 32%
НА СКОЛЬКО ПОГУЛЯЕМ
Город и предполагаемые траты на НГ и каникулы, тыс. руб. (рост/снижение по сравнению с прошлым годом)
Самые щедрые
Москва - 22,6 (+8%)
Санкт-Петербург - 20,7 (+6%)
Самара - 20 (+8%)
И поскромнее...
Красноярск - 18,7 (-6%)
Екатеринбург - 17 (-6%)
Волгоград - 14,3 (-5%)
КТО БУДЕТ ДАРИТЬ ПОДАРКИ
Планируют дарить подарки - 68%
Из них:
женщины - 74%
мужчины - 63%
молодежь до 24 лет - 79%
старше 45 лет - 64%
Не собираются никому ничего дарить - 15%