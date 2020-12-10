Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Лёд-2», Artik&Asti и «Ольга»: пользователи ОК выбрали лучшие фильм, песню и сериал 2020 года

Подведены итоги ежегодной премии «Самый ОК!» на основе народного голосования
КомментироватьОставить комментарий
Подведены итоги ежегодной премии «Самый ОК!» на основе народного голосования

Подведены итоги ежегодной премии «Самый ОК!» на основе народного голосования

Социальная сеть Одноклассники подвела итоги ежегодной премии «Самый ОК!» на основе народного голосования пользователей. Победителей выбирали в шести номинациях: хит, фильм, сериал, шоу, трансляция и блог 2020 года.

В 2020 году голосование длилось две недели, и пользователи ОК воспользовались приложением для выбора победителей 1,38 млн. раз. По правилам соцсети, отдать свой голос можно было не более одного раза в сутки.

За участников премии «Самый ОК!» отдавали голоса люди разных возрастов, но самой активной группой стали женщины и мужчины от 30 до 39 лет. Больше всего голосов отдали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Новосибирска. Премия лучшего контента заинтересовала не только жителей России, номинантов также поддерживали жители Беларуси и Казахстана.

Победителем в номинации «Лучший фильм» стала картина «Лед 2». За нее проголосовали 35% пользователей. «Лед 2» лишь на 3% опередил фильм «Доктор Лиза», который посвящен жизни Елизаветы Петровны Глинки. На третьем месте — «Стрельцов».

Фильм года

«Лёд 2» 35%

«Доктор Лиза» 31%

«Стрельцов» 20%

«Спутник» 8%

«Красотка в ударе» 7%

Сериалом года стала комедийно-драматическая «Ольга» от телеканала ТНТ о простой русской женщине из московского микрорайона. За этот сериал отдали голоса 41% пользователей ОК. Также в тройку лидеров попали «Зулейха открывает глаза» (21%) от «России 1» и «Эпидемия» (20%) от телеканала ТВ-3.

Сериал года

«Ольга», ТНТ 41%

«Зулейха открывает глаза», Россия 1 21%

«Эпидемия», ТВ-3 20%

«Метод 2», Первый канал 10%

«Чики», Море ТВ 9%

Победителем в номинации «Шоу года» стал пятый сезон детского музыкального проекта «Ты супер!», который идет на телеканале НТВ — 34% пользователей проголосовали за него. Второе место и 25% голосов получило шоу «Ледниковый период» от Первого канала, третью строчку занял «Решала», который идет на телеканале ЧЕ! (19%).

Шоу года

«Ты супер!», НТВ 34%

«Ледниковый период», Первый канал 25%

«Решала», Че 19%

«Ну-ка, все вместе!», Россия 1 12%

«Модель XL», Ю 10%

Хитом года пользователи назвали песню «Девочка танцуй» от дуэта Artik & Asti, 37% пользователей проголосовали за эту композицию. В результате она обошла трек «Краш» от Клавы Коки & NILETTO, который собрал 21%, и «Французский поцелуй» от Миши Марвина & Ханны (20%).

Хит года

«Девочка танцуй», Artik & Asti 37%

«Краш», Клава Кока & NILETTO 21%

«Французский поцелуй», Миша Марвин & Ханна 20%

«ЯТЛ», Zivert 15%

«Луна не знает пути», Тайпан & Agunda 7%

Среди трансляций лучшим пользователи признали эфир концерта «Онлайн-марафон» от «Русского Радио» в Crocus City Hall. За него проголосовали 39% посетителей приложения премии «Самый ОК». Сразу за ним оказалась трансляция «Алые Паруса» в честь выпускного вечера из Санкт-Петербурга от «Пятого канала» — 33% голосов пользователей ОК были отданы этой трансляции. Третье место получила трансляция классического онлайн-концерта «Домашние сезоны. Денис Мацуев», собрав 10% голосов.

Трансляция года

Онлайн-марафон «Русского Радио» 39%

Трансляция праздника выпускников «Алые паруса», Пятый канал 33%

Концерт в рамках проекта «Домашние сезоны» Дениса Мацуева из Московской филармонии 10%

Трансляции Ла Лиги 9%

Трансляции Серии А 8%

Большая часть голосов в номинации «Блог года» ушли трэвел-блогу «Вокруг Светы» (38% голосов), который во время пандемии коронавируса рассказывал пользователям ОК об интересных местах в России. На втором месте оказался проект «Уютный ЗОЖ» (27%), который помогал пользователям оставаться в форме на самоизоляции, на третьем — блог «Неугомонные» (17%).

Блог года

Вокруг Светы 38%

Уютный ЗОЖ 27%

Неугомонные 17%

Юлия Фомина 10%

Ирина Ушакова 8%

Победители премии «Самый ОК» получат специальные статуэтки с эмблемой конкурса от Одноклассников. Подробные результаты голосования можно посмотреть в приложении премии в соцсети.

Одноклассники проводят премию «Самый ОК!» в третий раз. В ней принимают участие самые популярные российские проекты, которые представлены в соцсети. Главное условие участия в премии — наличие контента номинантов в ОК.

БИЗНЕС-ПРЕСС

Рекомендуемые