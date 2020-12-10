«Лёд-2», Artik&Asti и «Ольга»: пользователи ОК выбрали лучшие фильм, песню и сериал 2020 года

Подведены итоги ежегодной премии «Самый ОК!» на основе народного голосования

Социальная сеть Одноклассники подвела итоги ежегодной премии «Самый ОК!» на основе народного голосования пользователей. Победителей выбирали в шести номинациях: хит, фильм, сериал, шоу, трансляция и блог 2020 года.

В 2020 году голосование длилось две недели, и пользователи ОК воспользовались приложением для выбора победителей 1,38 млн. раз. По правилам соцсети, отдать свой голос можно было не более одного раза в сутки.

За участников премии «Самый ОК!» отдавали голоса люди разных возрастов, но самой активной группой стали женщины и мужчины от 30 до 39 лет. Больше всего голосов отдали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Новосибирска. Премия лучшего контента заинтересовала не только жителей России, номинантов также поддерживали жители Беларуси и Казахстана.

Победителем в номинации «Лучший фильм» стала картина «Лед 2». За нее проголосовали 35% пользователей. «Лед 2» лишь на 3% опередил фильм «Доктор Лиза», который посвящен жизни Елизаветы Петровны Глинки. На третьем месте — «Стрельцов».

Фильм года

«Лёд 2» 35%

«Доктор Лиза» 31%

«Стрельцов» 20%

«Спутник» 8%

«Красотка в ударе» 7%

Сериалом года стала комедийно-драматическая «Ольга» от телеканала ТНТ о простой русской женщине из московского микрорайона. За этот сериал отдали голоса 41% пользователей ОК. Также в тройку лидеров попали «Зулейха открывает глаза» (21%) от «России 1» и «Эпидемия» (20%) от телеканала ТВ-3.

Сериал года

«Ольга», ТНТ 41%

«Зулейха открывает глаза», Россия 1 21%

«Эпидемия», ТВ-3 20%

«Метод 2», Первый канал 10%

«Чики», Море ТВ 9%

Победителем в номинации «Шоу года» стал пятый сезон детского музыкального проекта «Ты супер!», который идет на телеканале НТВ — 34% пользователей проголосовали за него. Второе место и 25% голосов получило шоу «Ледниковый период» от Первого канала, третью строчку занял «Решала», который идет на телеканале ЧЕ! (19%).

Шоу года

«Ты супер!», НТВ 34%

«Ледниковый период», Первый канал 25%

«Решала», Че 19%

«Ну-ка, все вместе!», Россия 1 12%

«Модель XL», Ю 10%

Хитом года пользователи назвали песню «Девочка танцуй» от дуэта Artik & Asti, 37% пользователей проголосовали за эту композицию. В результате она обошла трек «Краш» от Клавы Коки & NILETTO, который собрал 21%, и «Французский поцелуй» от Миши Марвина & Ханны (20%).

Хит года

«Девочка танцуй», Artik & Asti 37%

«Краш», Клава Кока & NILETTO 21%

«Французский поцелуй», Миша Марвин & Ханна 20%

«ЯТЛ», Zivert 15%

«Луна не знает пути», Тайпан & Agunda 7%

Среди трансляций лучшим пользователи признали эфир концерта «Онлайн-марафон» от «Русского Радио» в Crocus City Hall. За него проголосовали 39% посетителей приложения премии «Самый ОК». Сразу за ним оказалась трансляция «Алые Паруса» в честь выпускного вечера из Санкт-Петербурга от «Пятого канала» — 33% голосов пользователей ОК были отданы этой трансляции. Третье место получила трансляция классического онлайн-концерта «Домашние сезоны. Денис Мацуев», собрав 10% голосов.

Трансляция года

Онлайн-марафон «Русского Радио» 39%

Трансляция праздника выпускников «Алые паруса», Пятый канал 33%

Концерт в рамках проекта «Домашние сезоны» Дениса Мацуева из Московской филармонии 10%

Трансляции Ла Лиги 9%

Трансляции Серии А 8%

Большая часть голосов в номинации «Блог года» ушли трэвел-блогу «Вокруг Светы» (38% голосов), который во время пандемии коронавируса рассказывал пользователям ОК об интересных местах в России. На втором месте оказался проект «Уютный ЗОЖ» (27%), который помогал пользователям оставаться в форме на самоизоляции, на третьем — блог «Неугомонные» (17%).

Блог года

Вокруг Светы 38%

Уютный ЗОЖ 27%

Неугомонные 17%

Юлия Фомина 10%

Ирина Ушакова 8%

Победители премии «Самый ОК» получат специальные статуэтки с эмблемой конкурса от Одноклассников. Подробные результаты голосования можно посмотреть в приложении премии в соцсети.

Одноклассники проводят премию «Самый ОК!» в третий раз. В ней принимают участие самые популярные российские проекты, которые представлены в соцсети. Главное условие участия в премии — наличие контента номинантов в ОК.