«Объединение бизнеса и власти»: Минпромторг России впервые провел отраслевой форум «Химпром в деталях»

В форуме приняли участие в оффлайн и онлайн формате около 200 представителей химического бизнеса, чиновников и экспертов. Фото: Предоставлено организаторами.

9 декабря Министерство промышленности и торговли России провело форум «Химпром в деталях», на котором представители бизнеса, науки и институтов развития обсудили направления развития химического комплекса России, пути повышение инвестиционной привлекательности.

«РЕАЛИЗОВАНО 72 ПРОЕКТА»

«Отраслевой форум «Химпром в деталях» проходит в этом году впервые. Его главной задачей является объединение на одной площадке представителей власти, бизнеса, институтов развития и науки для подведения итогов уже проделанной работы по развитию отечественного химического комплекса, а также для совместной подготовки новых решений, нацеленных на поступательное развитие отрасли», – пояснил в приветствии к участникам заместитель Министра промышленности и торговли России Михаил Иванов.

В форуме приняли участие в оффлайн и онлайн формате около 200 человек из ведущих химических регионов страны: Нижегородской, Волгоградской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Новосибирской, Ярославской, Ленинградской областей, республик Татарстан и Башкортостан, а также из Казахстана. Участники форума обсудили направленность инвестиций, меры поддержки отрасли, внедрение экологических стандартов, цифровизацию и сближение науки и производства.

«Именно долгосрочные инвестиции важны и существенны в химпроме. Когда есть стабильность и понимание, предприятия могут развиваться и двигаться к достижению поставленных целей, - добавил директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России Александр Орлов. - За последние пять лет государством было поддержано развитие отрасли в объеме более 20 млрд рублей. При этом инвестиции компаний составили более 3 трлн рублей. Было реализовано 72 инвестиционных проекта».

Форум «Химпром в деталях» прошел в интерактивном формате – участники смогли голосовать при ответе на самые острые вопросы – с помощью пультов в аудитории и с помощью своих устройств в онлайн-трансляции. Благодаря этому удалось сделать экспресс-срез отраслевых мнений по главным вопросам. Так, аудитория высказалась за то, что поддержка научно-исследовательских работ является одной из самых перспективных мер поддержки. Также опрос показал, что большинство участников знакомы с термином ESG-рисков инвестирования, но не учитывают их при привлечении ресурсов на развитие.

В пленарной дискуссии форума также приняли участие заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин, председатель совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский, старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов, управляющий директор Группа по работе с ключевыми клиентами ВЭБ Татьяна Тарасова и ректор РХТУ им. Д. И. Менделеева Александр Мажуга.

«ОДНО БОЛЬШОЕ ХИМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО»

В рамках прошедшего форума «Химпром в деталях» состоялась церемония награждения победителей премии «Бизнес-индекс Химкомплекса». Участие в премии приняли предприятия химической промышленности, зарегистрированные на территории России, ассоциации, научно-технические организации и высшие учебные заведения.

«Мы все одно большое химическое сообщество. Сегодня мы проводим первую и в дальнейшем ежегодную премию. Мы награждаем и отмечаем те компании, достижения которых, по итогам завершающегося года, оставили значительный след как для химии в частности, так и для экономики нашей страны в целом – это то, ради чего мы живем и трудимся», - сообщил директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России Александр Орлов.

ВАЖНО

Победители премии «Бизнес-индекс Химкомплекса»:

«Лучший экологический проект года» – «ЗапСибНефтехим».

«Лучшие цифровые внедрения» – АО «Апатит».

«Инновационный прорыв года» – Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева.

«За информационную открытость» – АО «ГК «Титан».

«Инвестируя в человека» – ПАО «Акрон».

«Экспортер года» – ООО «Русская Косметика».

«Лидер импортозамещения» – АО «ОЭЗ «ВладМиВа».

Финалисты премии «Бизнес-индекс Химкомплекса»

Лучший экологический проект года

1. АО «МЕТАКЛЭЙ»

2. Объединение предприятий «Европласт»

3. ООО «ЗапСибНефтехим»

4. ООО «Данафлекс-Нано»

5. ООО «АДИТИМ»

Лучшие цифровые внедрения

1. ПАО «СИБУР Холдинг»

2. АО «ОХК «УРАЛХИМ»

3. АО «Апатит»

4. КАО «Азот»

5. ПАО «Уралкалий»

Инновационный прорыв года

1. Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева

2. АО «Щелково Агрохим»

3. АО «ОХК «УРАЛХИМ»

4. КАО «Азот»

5. ООО «АДИТИМ»

За информационную открытость

1. ПАО «Метафракс»

2. АО «Щелково Агрохим»

3. ООО «Компания Хома»

4. АО «ГК «Титан»

5. Химический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова

Инвестируя в человека

1. ПАО «Акрон»

2. АО «МХК «ЕвроХим»

3. КАО «Азот»

4. ПАО «СИБУР Холдинг»

5. Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева

Лидер Импортозамещения

1. АО «ОЭЗ «ВладМиВа»

2. АО «Русские краски»

3. ООО «Компания Хома»

4. Группа компаний НОРКЕМ

5. ООО «НПП «Тасма»

Экспортер года

1. ООО «Русская Косметика»

2. ООО «ДМЭ Аэрозоль»

3. ООО «ИНТЕРСЭН-плюс»

4. АО «ГалоПолимер»

5. ПАО «Уралкалий»