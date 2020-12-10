Парад победы по-азербайджански: Дорогой брат Эрдоган, армянские трофеи и турецкие беспилотники

Баку отпраздновал победу в Карабахе военным маршем Фото: REUTERS

10 декабря Азербайджан с размахом отметил свою военную победу в конфликте в Нагорном Карабахе. И даже утвердил свой новый День Победы. Теперь он для азербайджанцев будет праздноваться 8 ноября (хотели 10 ноября, когда начали действовать Трехсторонние соглашения между Баку, Ереваном и Москвой, но эта дата выпала на день рождения основателя современной Турции Ататюрка, постеснялись слишком прямых аналогий).

По этому случаю в Баку прошел парад. На него прибыл дорогой гость — президент Турции Реджеп Эрдоган. Он вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым занял место на почетной трибуне, в белоснежных креслах.

10 декабря Азербайджан с размахом отметил свою военную победу в конфликте в Нагорном Карабахе. Фото: REUTERS

- Открытые, однозначные и категоричные заявления Эрдогана очень обрадовали азербайджанский народ, - сказал Алиев. - Мой брат (Эрдоган, - ред.) сказал, что в этой войне Азербайджан прав, сказал, что Турция всегда рядом с Азербайджаном. Это проявление нашего братства.

- Но передача части Карабаха под контроль Баку «не означает завершения борьбы", - заявил уже сам Эрдоган.

В колонах 3 тысяч бойцов, зашагавших по площади по главной площади Баку Азадлыг под марши с восточными мотивами, было и подразделение Турции — в голубых беретах, с красным флагом и полумесяцем на нем.

По этому случаю в Баку прошел парад. На него прибыл дорогой гость — президент Турции Реджеп Эрдоган. Он вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым занял место на почетной трибуне, в белоснежных креслах. Фото: REUTERS

А потом на тяжелых белых тягачах повезли трофейную армянскую технику. Танки, танки, танки... Судя по их боевому виду (только стволы стыдливо опущены вниз), почти с иголочки, они были просто брошены в боях. А следом провезли разбитые, покореженные, закопченные «Грады», «Уралы» и даже … УАЗики. Да-да, обычные, крашенные в камуфляж, УАЗики. А что? Трофеи же.

И сразу за ними — поехала техника победителей. Те же самые танки, ракетные установки... А в конце — как главных триумфаторов войны в Карабахе — провезли беспилотники. В основном турецкие.

И в завершении всего действа пролетели самолеты. И еще два вертолета медленно-медленно, торжественно-торжественно пронесли над парадом два флага. Азербайджана и Турции.

В конце — как главных триумфаторов войны в Карабахе — провезли беспилотники. В основном турецкие. Фото: REUTERS

Примерно столько же солдат и офицеров, сколько промаршировали в этот день по площади Азадлыг - 3 тысячи человек - Азербайджан официально потерял убитыми за 1,5 месяца конфликта в Карабахе (2783 бойца)...

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