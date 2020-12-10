«Небо мной управляет»: в Щелково пермяк топором изрубил дюжину машин на парковке в ТЦ

Хулигана, повредившего несколько автомобилей в Щелково, арестовали в тот же вечер. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Что-что, а держать в руках топор 41-летний житель Пермского края умеет. И это он продемонстрировал наглядно. Поздно вечером в среду, 9 декабря, мужчина изрубил, не в щепки, конечно, 12 машин. Все произошло на парковке крупного торгового центра в городе Щелково Московской области. Ловкость рук, немного дури и дюжина стекол в машинах разбиты на осколки. Странное действо сняли камеры видеонаблюдений. В тот же вечер машиноруба арестовали.

- Я порубал по пьяни. А вообще это небо мной управляет, - так мужчина объяснил свой поступок.

Безработный пермяк при помощи топора разбивал стекла автомобилей одно за другим. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Оказалось, он и раньше был не без греха. К своим 40 с хвостиком накопил четыре судимости: хулиганство, разбой, грабежи. С такой биографией на этот раз ему тоже светит реальный срок.

- Уголовное дело возбуждено по статье 167 УК РФ ««Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Обвиняемый арестован на два ближайших месяца, - сообщила kp.ru Татьяна Петрова, руководитель пресс-службы УМВД РФ по Московской области.

Автовладельцы тем временем подсчитывают ущерб. Его возместят в рамках уголовного дела. Правда, с каких барышей будет платить официально безработный пермяк, у которого из имущества только ржавый топор, остаются только догадываться. В столице мужчина перебивался случайными заработками на стройках. Там он и прихватил топорик, кстати, без разрешения хозяина.