В России подвели итоги второго года реализации программы «Детство без опасности»

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«Детство без опасности» — это уникальный проект, направленный на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, который реализуется на базе перинатальных центров и родильных домов по всей стране. Программа, действующая с 2019 года, охватила уже 65 регионов. В 2021 году ожидается включение в проект оставшихся субъектов.

Программа представляет собой комплекс мероприятий по обучению молодых родителей и включает в себя общие вопросы безопасности детей на дорогах, формирование культуры вождения водителей-родителей, повышение информированности в вопросах обеспечения безопасности детей-пассажиров. Всего в 2020 году в России было проведено почти 3,5 тысячи тренингов для молодых мам и беременных женщин.

Итоги второго года реализации проекта «Детство без опасности» подвели эксперты на пресс-конференции в ТАСС. Также специалисты озвучили планы на 2021 год.

Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ Владимир Кузин напомнил, что в рамках проекта «Детство без опасности» России второй год проводятся специализированные тренинги. Основную информацию о безопасности детей на дорогах молодым мамам рассказывают медицинские сотрудники, прошедшие спецподготовку.

Проект запланирован на три года: с 2019 по 2021 год. Его целью является снижение детской смертности и травматизма на дорогах. Владимир Кузин добавил, что молодые родители зачастую просто не догадываются, что даже самые простые маневры на дорогах могут причинить вред здоровью ребенка до трех лет, если он не закреплен должным образом в люльке или автокресле.

При этом информирование молодых мам о правильной перевозке детей в автокреслах уже дало первые результаты.

«Считаю, что нам удалось организовать слаженную работу МВД России, Минздрава России, исполнительного государственного контракта. В прошедшем году, 2019, количество ДТП с участием детей-пассажиров в возрасте до трех лет и число раненых сократилось на 8%, а число погибших на 7%. […] Подводя итоги второго года реализации проекта, отмечается дальнейшая положительная динамика снижения показателей аварийности с участием детей-пассажиров в возрасте до трех лет. Так, за 11 месяцев уже текущего, 2020 года, с их участием зарегистрировано 1175 ДТП, это снижение на 21%, погибших 46 детей, это минус 25% и раненых 1191 ребенок, снижение 17%», - заявил Владимир Кузин.

В пресс-конференции приняли участие представители регионов, где программа «Детство без опасности» уже стартовала или даже дала первые результаты. Участники, организаторы и педагоги проекта из Кировской, Ростовской, Магаданской, Белгородской и Самарской областей, республик Бурятия, Крым и Дагестан рассказали о том, как проходят занятия в их регионах, как относятся к ним молодые мамы и сами медицинские сотрудники.

Педагоги проекта рассказали, что занятия проходят практически индивидуально, в каждой палате и с каждой пациенткой. У всех женщин, участвующих в проекте, есть возможность задать дополнительные вопросы и научиться правильно размещать малыша в автомобиле, чтобы поездка для него оказалась полностью безопасной.

Так, занятия в родильных домах и перинатальных центрах состоят из теоретической и практической части. Вначале женщинам рассказывают об основных правилах перевозки маленьких пассажиров, а затем предлагают самостоятельно научиться ставить автокресло в машину и правильно пристегивать ребенка на примере куклы-манекена. Медицинские работники отмечают, что даже автоледи с большим стажем не всегда с первого раза могут правильно закрепить ребенка в машине. Более того, роженицы из некоторых районов даже не слышали до участия в проекте, что для перевозки детей необходимо использовать специальные конструкции.

В конце обучения все участницы проекта получают справочный раздаточный материал и специальные светоотражающие наклейки, которые следует размещать на колясках и одежде детей.

Директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения РФ Елена Байбарина заявила, что подобные обучающие занятия помогают не только обезопасить детей, но и воспитать правильные привычки у самих родителей. Также она выразили надежду, что представители юного поколения, которых в детстве перевозят в автокреслах, и сами со временем вырастут в грамотных водителей, соблюдающих правила безопасности и пропагандирующих безопасную езду среди своих сверстников и других знакомых.

«Мы формируем в нашем обществе ответственное отношение к вопросам безопасности дорожного движения. […] Мы сплачиваем наше общество вокруг этой проблемы. Поэтому я хочу еще раз поблагодарить участников проекта. Я хочу пожелать расширять этот проект и не завершать его с тем, чтобы наши дети были здоровее», - отметила Елена Байбарина.

В свою очередь заместитель начальника отдела пассажирского транспорта департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта РФ Дмитрий Полунин также выразил благодарность программе. Он отметил, что хотя Минтранс напрямую и не участвует в реализации проекта, однако ведомство уделяет особое внимание перевозке детей, как в автомобилях, так и в автобусах. Эксперт выразил надежду на то, что со временем география проекта будет только расширяться, и как можно больше молодых мам получат возможность получить новые полезные знания и навыки.

«Безусловно, обучение тому, как пристегнуть ребенка к детскому креслу, это очень важно. Это настолько очевидная вещь, настолько же она проблемная для очень многих людей. Поэтому Минтранс России всецело поддерживает этот проект, и при необходимости примет более детально участие в его реализации», - подчеркнул Полунин.

В завершение беседы о промежуточных итогах работы программы генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников рассказал, что проведенное после тренингов исследование показало, что абсолютное большинство участниц (99,1%) считают информационные занятия нужными и полезными. Также более 95% опрошенных отметили, что на тренингах получили новую информацию.

«Хотел бы обратить внимание, что сам тренинг, который мы проводим, он не только про детские пассажирские перевозки и автокресла. Он про модель поведения молодых родителей вместе с их детьми, когда у них появляется такая, с одной стороны, радость в жизни, с другой стороны, новое событие, новая роль, которую они раньше никогда не испытывали. Это, по сути, про изменение модели поведения родителя, который управляет транспортом. Как он должен реагировать на ситуации, с которыми раньше не сталкивался, например, плач ребенка в автомобиле. […] И конечно, это большой фундамент к работе по формированию культуры участника дорожного движения», - отметил Вадим Мельников.

Добавим, что всего за два года в рамках программы «Дорога без опасности» в России было проведено 4489 тренингов, в которых смогли принять участие более 10 тысяч молодых мам.