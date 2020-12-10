Пенсию можно будет оформить в банке, а налоговый вычет по ипотеке вернут быстрее

Правительство упрощает получение ряда госуслуг. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Оформить пенсию и получить некоторые госуслуги теперь будет еще проще. Сделать это можно будет не только МФЦ, но и в негосударственных организациях, например, в уполномоченных банках. Такие поправки в законодательство подготовлены правительством. Об этом в четверг, 10 декабря, на заседании кабмина рассказал премьер Михаил Мишустин.

- Теперь оформить пенсию, узнать о начисленных налогах или льготах, получить некоторые государственные и муниципальные услуги можно будет не только в многофункциональных центрах, но и в негосударственных организациях, где есть для этого технические возможности, в том числе в уполномоченных банках, - сказал Мишустин.

Выбрать можно будет ближайшую организацию. Отдельно тратить время время на сбор справок или выписок из реестров не придется. Получить можно будет сразу весь комплект необходимых документов.

Мишустин пообещал, что персональные данные будут надежно защищены.

- Коммерческие и некоммерческие структуры смогут использовать полученную ими информацию только для предоставления конкретной услуги по запросам граждан и только с их согласия, - пояснил премьер.

Станет проще оформить и имущественный налоговый вычет. Налоговую декларацию для этого вида вычета заполнять больше не придется. Достаточно будет заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы, и оно будет сформировано автоматически.

- Это избавит человека от необходимости документально подтверждать свое право, все сделает автоматизированная система Федеральной налоговой службы. Она обработает информацию, обратившись к необходимым источникам, например, в банк, который выдал ипотечный кредит, и в случае положительного решения вернет средства налогоплательщику на его счет, - сообщил Мишустин.

При этом деньги будут возвращать быстрее, а не в течение трех месяцев, как это принято сейчас, пообещал Мишустин.

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