Внучка Владимира Высоцкого ударилась в религию и сменила имя

Интересна судьба старшей дочери Аркадия Высоцкого. Внучка Владимира Высоцкого окончила университет в США. Наталья сменила имя. Ее теперь зовут Наама Теплицкий. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

У Владимира Высоцкого было три жены. Вторая супруга Людмила Абрамова родила от артиста двоих сыновей - Аркадия и Никиту. Наследники Владимира Семеновича - многодетные отцы. У Никиты - четверо детей. Трое сыновей - Даниил, Семен и Виктор и дочь Нина. У Аркадия - пятеро детей. Старшие Наталья и Владимир давно живут в США со своей мамой. Младшие - Никита, Михаил и Мария - в Москве.

Интересна судьба старшей дочери Аркадия Высоцкого. Внучка Владимира Высоцкого окончила университет в США. Наталья сменила имя. Ее теперь зовут Наама Теплицкий.

В 2010 году она вышла замуж за религиозного еврея Шломо Теплицкого. Его семья родом из Одессы. Аркадий Высоцкий вел жениха под хупу.

Наталья ударилась в религию - приняла иудаизм, обрилась налысо как того требуют законы ортодоксальных иудеев, носит парик и родила семерых детей. Самый младший ребенок появился на свет совсем недавно. Ему сейчас несколько месяцев. Многодетная семья живет в Питтсбурге.

Наталья ударилась в религию - приняла иудаизм, обрилась налысо как того требуют законы ортодоксальных иудеев, носит парик и родила семерых детей. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Поскольку семья религиозная, вероятно, супруги будут следовать постулату - сколько Бог дал детей, столько и родят. Наталье возраст позволяет стать мамой. Ее муж также молод и полон сил. Кстати, Наташа довольно сильно похожа на свою бабушку Людмилу Абрамову.

Отметим, что отец Владимира Высоцкого был из киевского рода евреев. Владимир Семенович не скрывал, хотя и не афишировал свое происхождение. Прадедушка и прабабушка Высоцкого со стороны отца были верующими людьми и ходили в синагогу. Дедушка Высоцкого был на самом деле Вольфом Шлиомовичем Высоцким, имел три высших образования, владел тремя языками, сделал детям брит-милу, а бабка, Дарья Алексеевна, была на самом деле Деборой Евсеевной. Дома семья говорила на идише. Бабушка оказала большое влияние на внука и, несмотря на медицинское образование, всегда поддерживала его творческие порывы.