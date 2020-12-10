Путин - о законе об иноагентах: Люди наши добрые, а те, кто им платят, ставят целью сдерживание России

Президент на встрече с правозащитниками рассказал про цензуру в интернете и тюремные колл-центры. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Люди-то наши честные и добрые, но те, кто им платят, как правило руководствуются другими целями - не укрепление России, а ее сдерживание. В этом вся суть проблемы, - развел руками Владимир Путин.

На встрече с членами Совета по правам человека ему уже в который раз пришлось дискутировать о законе об иностранных агентах и его правоприменительной практике. И в этот раз он ответил по существу. Хотя признал, что в законе много такого, что нуждается в тщательном рассмотрении и, возможно, исправлении.

Каждый раз правозащитники, пользуясь случаем, предлагают президенту провести широкую амнистию. В этот раз в пример была поставлена практика дореволюционной России.

- Надо тут посмотреть внимательно, - отреагировал Путин. - Вы сослались на царскую Россию – известно, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных из-за решетки, что началось на улицах наших крупнейших городов тогда. Но, тем не менее, вы правы в том, что этот инструмент гуманизации не должен быть забыт.

Неожиданно выяснилось, что Путин в курсе деятельности «работников служб безопасности банка», звонящим людям из «тюремных колл-центров».

- Мы знаем примеры, когда люди в местах лишения свободы продолжают совершать преступления в режиме онлайн, - сказал он. - И пользуются современными средствами, чтобы обнулять счета добропорядочных граждан.

В очередной раз была поднята тема цензуры в интернете и попыток блокировок ресурсов в России.

На встрече с членами Совета по правам человека ему уже в который раз пришлось дискутировать о законе об иностранных агентах и его правоприменительной практике. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Интернет-платформы и занимаются цензурой, - отреагировал Путин. - Это абсолютно очевидная вещь, понятная, по-моему, любому здравомыслящему человеку. Это цензура. Это поле информационного противоборства. Не мы это делаем. Обращаю внимание ваше на это. Не мы. Но мы вынуждены на это как-то реагировать. Будем развивать свои собственные сервисы, развивать свои собственные возможности, свои собственные сети, предоставлять качественные услуги у себя. Ну и не будем ограничивать людей там, где совершенно это не имеет никакого смысла.

Президента спросили о задержании журналиста кремлевского пула Ивана Сафронова, который до сих пор не знает подробностей своего обвинения.

- Его же задержали не за журналистскую деятельность, а за период его работы в качестве его советника в «Роскосмосе». За ту информацию, которую он передавал, насколько я знаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб. За это, а не за работу в «Коммерсанте», откуда он уже ушел.

О ЧЕМ ЕЩЕ СКАЗАЛ ПУТИН

- Конечно, не нужно на людей вешать судимость и все, что с этим связано, то, что тащится с человеком потом по жизни. Поэтому, если речь идет о каких-то мелких правонарушениях - ну, с кем не бывает, жизнь есть жизнь, не нужно загонять человека в такие жесткие рамки, которые будут влиять, я повторяю, на всю его оставшуюся жизнь.

- Когда мы сталкиваемся с элементами явного нарушения прав журналистского сообщества, во всяком случае, наших журналистов за рубежом, то здесь реагировать нужно быстро и пожестче. Я, конечно, дам дополнительные указания МИД.

- Со стороны следователей никакого вмешательства в лечение находящихся в СИЗО быть не должно, это должны определять специалисты - медики, врачи. Даже, если человек находится в местах лишения свободы, только врачи должны решать, как и где его лечить.

- Некоторые и федеральные министры сейчас у нас болеют, но продолжают работать - и из больничной палаты, кстати говоря, и из дома. Сейчас среди федеральных министров есть люди, которые болеют коронавирусом.