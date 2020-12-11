Тяжелые времена - новые подвиги

Добровольцы не только помогают детям, но и играют с ними и читают заскучавшим на изоляции ребятам книги. Фото предоставлено СУЭК

Команда героев

В минуты опасности надеются на Бога, государство, медицину, а помощь приходит от конкретного человека. Счастье, если он способен помочь быстро и эффективно, невзирая на угрозы для собственного здоровья. Таких часто называют героями. А если опасность растягивается на месяцы и даже годы и затрагивает миллионы людей? Тогда героических усилий отдельных профессионалов недостаточно. Нужны слаженные действия огромной команды героев, обладающих знаниями, опытом и, что немаловажно, ресурсами для отпора общей беде.

Пандемия быстро разрушила привычный порядок вещей, принесла в нашу жизнь много ограничений и проблем. Как организовать доставку продуктов и лекарств тысячам граждан, находящихся на изоляции? Что делать с детьми, оставшимися без школы или детского сада? Как помочь медикам, работающим в условиях обсервации, при дефиците средств индивидуальной защиты, оборудования, элементарных бытовых удобств? Как перекрыть каналы распространения инфекции на рабочих местах и в общественных пространствах? Решение этих вопросов требует многих усилий и организационных возможностей.

Добровольцы - первая вакцина от коронавируса

Уже с марта, когда пандемия только начинала набирать обороты, львиную долю нагрузки по решению этих вопросов взяло на себя движение волонтеров, объединившихся под флагом Всероссийской акции #МыВместе. Сотни команд по всей стране оказывали и оказывают помощь социально незащищенным группам населения и медикам, развлекают детей, предоставляют юридическую и психологическую поддержку.

В Сибири и на Дальнем Востоке самую заметную роль в этом движении играет организация волонтеров Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), эффективно и самоотверженно включившаяся в борьбу с инфекцией с первых дней ее распространения. Неслучайно противоэпидемиологическая программа СУЭК получила наибольшее число голосов открытого онлайн-голосования Всероссийского проекта в области социальной ответственности «Героям - быть!» в номинации «Команда героев» и несколько престижных государственных наград. По словам заместителя генерального директора, директора по связям и коммуникациям АО «СУЭК» Сергея Григорьева, в компании даже не ожидали, что на призыв помочь медикам откликнется так много людей: «Мы очень тронуты этим и благодарны нашим сотрудникам за такой бескорыстный порыв помочь нуждающимся и врачам».

В региональных СМИ и телеграм-каналах ежедневно появляются сообщения о масштабной помощи волонтеров СУЭК больницам, пенсионерам, многодетным семьям, социальным службам - всем, кто нуждается в поддержке. В шахтерских городах Красноярского края, Кузбасса, Хакасии и Бурятии, Хабаровского края и Приморья волонтеры доставляют в больницы средства дезинфекции и защиты, продукты и бытовую технику, везут лекарства и продуктовые наборы амбулаторным больным и пенсионерам, подвозят врачей на личном транспорте, заправляют кареты скорой помощи, читают сказки и дарят подарки детям из малообеспеченных семей, участвуют в дезинфекции улиц. Как подметил первый заместитель Губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин, вручавший добровольцам государственные награды от имени Президента России: «Волонтеры стали самой первой вакциной против коронавируса, фундаментом общей успешной работы по противодействию этой инфекции».

Команда СУЭК стала уважаемым брендом

Конечно, волонтерский фундамент тоже возник не сразу. Профиль деятельности компании, в которой работают около 70 тысяч человек в 12 регионах страны, предполагает наличие на предприятиях профессиональных спасательных отрядов, медицинских служб и здравпунктов. Такая система медицинского сопровождения труда, реагирования на чрезвычайные ситуации создавалась в СУЭК на протяжении двух десятков лет. Поэтому в реализации противоэпидемических мер было сразу задействовано более 430 человек из числа сотрудников и медицинских работников предприятий, членов вспомогательных горноспасательных команд, привлеченных специалистов. На всех уровнях развернули оперативные штабы по противодействию инфекции, приняли противоэпидемиологическую программу, подкрепленную своевременными инвестициями.

Основное внимание волонтеры уделяют людям из группы риска. Фото предоставлено СУЭК

Только во время первой волны пандемии на медоборудование, тесты, антисептики и средства защиты было выделено около 200 миллионов рублей. Это позволило сдержать распространение эпидемии на предприятиях и обеспечить бесперебойное снабжение энергией и теплом российских и зарубежных потребителей. Помощь больницам и маломобильным гражданам оказывалась в тесном контакте с региональными общественными организациями, социальными службами и местными органами власти, чтобы поддержка гарантированно находила тех, кто в ней больше всего нуждается.

Эффективная работа профессионалов СУЭК быстро стала привлекать желающих присоединиться к команде на добровольных началах - молодых сотрудников, студентов и практикантов, стройотрядовцев, просто неравнодушных.

Так сформировалась команда, с которой стали связывать надежды на скорую победу над коронавирусом. Прошедшие обязательное обучение и экипированные средствами индивидуальной защиты волонтеры развезли по больницам, в социальные учреждения и нуждающимся тонны санитайзеров, тысячи защитных костюмов, продуктовых наборов, детских подарков, лекарственных препаратов и медицинских приборов. По словам Губернатора Красноярского края Александра Усса, основная часть из десятков тысяч благодарных отзывов от земляков за поддержку во время пандемии, поступивших в администрацию, адресована именно волонтерам, «неравнодушным людям, для которых фраза «друг познается в беде» не просто слова, а руководство к действию».

Сегодня Команда героев СУЭК стала узнаваемым и уважаемым брендом, присоединиться к которому желают многие.

Как подметил первый заместитель Губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин, «волонтеры стали самой первой вакциной против коронавируса»

ЦИТАТА

Заместитель генерального директора, директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК» Сергей ГРИГОРЬЕВ:

- У нас много проектов по социальному развитию территорий, которые отвечают долговременным интересам и компании, и общественности. В каждом таком проекте волонтерам отводится важная роль, от пандемии это не зависит. Взаимовыручка и готовность помочь - одна из наших профессиональных традиций, поэтому СУЭК трудно представить без волонтерского движения, оно, можно сказать, у нас в крови.