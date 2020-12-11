Росатом взял под защиту экологию регионов

Фото: пресс-служба ФГУП ФЭО

Результаты работы за 2020 год обсудила Комиссия по экологии Общественного совета госкорпорации «Росатом.

Задача особой важности

Госкорпорация «Росатом» - один из ключевых участников национального проекта «Экология». Правительство России поручило ей решить давнюю проблему в сфере обращения с отходами 1 и 2 классов.

Задача важная и непростая. Ежегодно в результате хозяйственной деятельности российских предприятий образуется более 330 тысяч тонн отходов. Часть из них содержит соединения свинца, ртути, тяжелых металлов. Эти химические вещества не распадаются веками и, если не удерживать ситуацию с их захоронением и утилизацией под жесточайшим контролем, способны нанести вред здоровью людей, загрязнить природу на больших территориях. Их относят к 1 классу опасности.

Отходы 2-го класса – отработанные аккумуляторы и батарейки, побочные продукты нефтепереработки, щелочи и кислоты, органические и неорганические масла – «фонят» около 30 лет. На то, чтобы природа полностью восстановилась после их пагубного воздействия, понадобятся десятилетия.

В рамках федерального проекта «Росатом» занимается строительством инфраструктуры для обращения с отходами 1-2 классов, ликвидацией нанесенного экологии регионов вреда, а также работает над созданием государственной информационной системы по обращению с такими отходами и производственно-логистической инфраструктуры для их переработки.

Эталон безопасности

Отсутствие в стране строгого контроля и учета промышленных отходов, дефицит мощностей по их переработке привели к образованию огромного количества нелегальных свалок, заброшенных полигонов и промышленных площадок, которые несут серьезную угрозу здоровью людей и окружающей среде.

Печально известные промышленная площадка «Усольехимпрома» в г. Усолье-Сибирское Иркутской области, гигантская свалка в Челябинске, территория Байкальского целлюлозно-бумажного комбината стали источниками химической опасности. Решить проблему по плечу только мощной структуре, обладающей необходимыми компетенциями и ресурсами. Поэтому обезвредить наиболее опасные «экологические бомбы» правительство поручило именно «Росатому».

Госкорпорация в течение 2020 года провела большой объем работ. Близится к завершению рекультивация Челябинской городской свалки: полностью выполнено переформирование свалочного тела, закончен монтаж металлоконструкций очистных сооружений, устроена армогрунтовая насыпь. Скоро закончатся работы по устройству систем сбора фильтрата, биогаза, поверхностных стоков и защитного экрана.

Фото: пресс-служба ФГУП ФЭО

Этот проект должен стать эталонным, так как на объекте был впервые применен весь спектр лучших мировых практик по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду. Выбросы в черте города снизятся на 30%.

В мае этого года началось проектирование на одном из наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в России – полигоне токсичных промышленных отходов «Красный Бор» в Ленинградской области. Проведены изыскания, подобраны технические решения, разработана концепция рекультивации. По итогам работ территория полигона станет полностью безопасной.

Фото: пресс-служба ФГУП ФЭО

С опережением графика идет масштабный проект по ликвидации накопленного вреда в Усолье-Сибирском. В этом году Росатом с участием Минобороны и МЧС занимался ликвидацией самых опасных объектов на территории промплощадки. По окончании работ приведены в безопасное состояние 17 аварийных емкостей, цистерны с токсичными веществами. А ликвидация наземной части цеха ртутного электролиза, основного источника загрязнения территории, уже завершена.

Фото: пресс-служба ФГУП ФЭО

В 2021 году будет разработан комплексный проект рекультивации территории и проект экотехнопарка, который переработает все накопленные в Усолье-Сибирском отходы.

Недавно площадку Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в Иркутской области, на которой за годы работы предприятия накопилось огромное количество отходов, также поручили рекультивировать Росатому.

Фото: пресс-служба ФГУП ФЭО

«Сегодня у нас сформирован мощный багаж информации и знаний по этой площадке, который позволяет нам проанализировать и предложить наиболее эффективные решения», - говорит директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев.

Работа на опережение

Опережающими темпами идет работа над созданием государственной информационной системы обращения с отходами 1 и 2 классов – ГИС ОПВК. По словам Андрея Лебедева, ее запуск «позволит осуществлять контроль и производить расчеты для выстраивания оптимальной логистики, что впоследствии будет ключевым фактором для снижения себестоимости обращения с отходами 1 и 2 классов. С 1 сентября предприятия уже могут подключиться к ГИС ОПВК и протестировать отдельные модули системы. В конце 2021 года программа заработает полноценно.

Функционал ГИС ОПВК позволит заключать договоры, принимать отчетность, проводить оценку и анализ обращения с отходами, выявлять правонарушения, отслеживать маршруты движения отходов с возможностью автоматического блокирования транспортного средства и нормировать негативное воздействие на окружающую среду.

Параллельно идет процесс по созданию инфраструктуры по переработке отходов производства и потребления. Существующих сегодня мощностей не хватает и перерабатывается не более 1,5% образующихся в стране промышленных отходов.

В 2023 году будут запущены в эксплуатацию первые четыре экотехнопарка, создаваемых на базе бывших объектов по уничтожению химического оружия в Кировской, Курганской, Саратовской областях и Удмуртской Республике. Еще три заработают в 2024 году. На вновь созданных технологических мощностях будет перерабатываться около 330 видов отходов 1 и 2 классов: смеси неорганических солей, оксидов, гидроксидов, кислот; ртутьсодержащие отходы; сточные отходы промпредприятий, органические отходы, смешанные и комбинированные органические и неорганические отходы.

В процессе переработки из отходов будут извлекаться вещества, которые вновь можно использовать в производстве: например, ртуть, вольфрам, медь, хлористый аммоний, соли и оксиды металлов.

Важно, что проекты экотехнопарков, помимо государственной экологической экспертизы, прошли и общественные экологические экспертизы, по результатам которых были получены положительные заключения.

Научная поддержка

Можно смело утверждать, что в России формируется новая отрасль переработки промышленных отходов. Она весьма наукоемкая и нуждается в современных безопасных технологиях, в специалистах высокого класса. Для научно-образовательного сопровождения новой системы обращения с отходами в 2020 году создан объединяющий ведущие вузы страны федеральный консорциум «Передовые ЭкоТехнологии».

На площадке консорциума ведется разработка технологий, экспертные обсуждения, разрабатываются программы сетевого образования в области промышленной экологии и популяризации экологического движения.

С начала учебного года в регионах-участниках нацпроекта «Экология» стартовал образовательный проект «Менделеевские классы», направленный на углубленное изучение химии и математики. После окончания школы «менделеевцы» смогут поступить в вузы консорциума и вернуться в свои родные города квалифицированными специалистами. Рабочие места им уже обеспечены.

«Наша основная миссия – трансформация технологического облика российской промышленности, - говорит профессор РАН, ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева Александр Мажуга, - Нельзя забывать об общественной философии, об экологическом движении, об использовании лучших передовых разработок и их внедрении в промышленность для решения конкретных задач по обращению с отходами 1-2 классов».