Бизнес-квартал «Трехгорная мануфактура» стал доступен для незрячих людей и их собак-поводырей

Учебно-кинологический центр «Собаки – помощники инвалидов» с 1999 года обучает собак-поводырей и бесплатно передает их людям, потерявшим зрение Фото: Центр «Собаки-помощники инвалидов»

Бизнес-квартал «Трехгорная мануфактура» в Москве станет доступным и удобным пространством для людей с нарушениями зрения. Сюда не просто беспрепятственно пропустят человека с собакой-поводырем, но и окажут ему всю необходимую помощь и поддержку.

В конце ноября здесь стартовал совместный проект с учебно-кинологическим центром «Собаки – помощники инвалидов» «GuideDogFriendly. Trekhgorka». Его задача - познакомить сотрудников и персонал компаний-резидентов квартала с базовыми правилами общения с незрячими людьми и их собаками-поводырями.

- К сожалению, не все соблюдают правило о беспрепятственном доступе к городским объектам для незрячих людей в сопровождении собаки-поводыря. Такие случаи происходят не из-за негативного настроя людей, а из-за недостаточной информированности. Мы рассказываем о том, какие правила коммуникации с незрячими необходимо соблюдать. Рады, что Трёхгорная мануфактура поддержала нас и стала партнером проекта, - заместитель директора по фандрайзингу Центра «Собаки – помощники инвалидов» Элина Почуева.

В свою очередь, гендиректор Трехгорной мануфактуры Павел Сучков отметил, что идея проекта возникла из желания преобразовать бизнес-кластер в духе нового урбанизма, сделать среду доступной и комфортной для каждого.

- Мы считаем актуальной и благородной задачей реализовать дружественную среду для всех посетителей вне зависимости от их физического состояния, - Павел Сучков.

Учебно-кинологический центр «Собаки – помощники инвалидов» с 1999 года обучает собак-поводырей и бесплатно передает их людям, потерявшим зрение. Ежегодно кинологи берут на воспитание более 25 собак. Труд это очень нелегкий, с каждым щенком работают индивидуально, а их воспитание проходит в волонтерских семьях - чтобы с малых лет пес учился жить дома, со "своими" людьми, понимать их и заботиться.

Стать таким волонтером может каждый - у центра есть программа «Временно приюти щенка». Поучаствовать в ней пригласили и сотрудников "Трехгорки".

- Нам нужны люди, готовые взять на себя большую ответственность – вырастить и социализировать собаку до годовалого возраста, затем передать её нашему партнеру – в кинологический Центр для дальнейшего обучения , – пояснил Павел Сучков.

Бизнес-квартал «Трехгорная мануфактура» активно развивается промышленником Олегом Дерипаской. За несколько лет на месте бывшего промышленного объекта в центре Москвы появилось современное бизнес-пространство. Сейчас в помещениях «Трехгорки» работают более 150 бизнесов, а также шоу-румы, рестораны, бары, салоны красоты, ночные клубы, лофты и выставочные пространства.