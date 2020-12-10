Путин позвонил 97-летней бабушке, которая хотела с ним поговорить, но не оставила телефона

Перед разговором глава государства прочитал и про военный путь Донсковой, и про ее нынешнюю жизнь Фото: REUTERS

- Мы все ругаем правоохранительную систему, давайте попросим что-нибудь хорошее сделать, - сказал Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека. - Попросим директора ФСБ или министра МВД найти ее.

Одна из участниц встречи рассказала перед этим президенту, что 97-летняя бабушка из Ставрополья хотела с ним поговорить. Шар с таким желанием ветерана войны она сняла с Елки желаний.

- Я готов, но вы телефон-то дайте, - отреагировал президент.

Тут и выяснилось, что никаких координат кроме имени и региона нет.

- Наталья Ивановна Донскова, 97 лет, Ставропольский край, - записал данные Путин и в прямом эфире дал поручение правоохранителям.

К концу встречи с членами СПЧ бабушку уже нашли. Причем не только нашли, но на столе у президента уже лежала ее биография. Тут же у президента зазвонил телефон.

- Наталья Ивановна, добрый день! Да, это Путин, - поднял трубку президент. - Мне передали, что вы хотели переговорить.

Перед разговором глава государства прочитал и про военный путь Донсковой, и про ее нынешнюю жизнь.

- Наталья Ивановна, Ессентуки стали красивым городом только потому что вы и такие как вы обеспечили победу в Великой Отечественной войне, - сказал он ветерану. - А мы, опираясь на то, что вы сделали, должны сделать еще больше. Вы не просто медсестра, вы заслуженный человек. Мы все желаем вам самого доброго!

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