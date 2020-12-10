Новые предложения Медведева: у жестоких хозяев отбирать животных, а водительские права продлевать автоматом

Дмитрий Медведев предложил добавить в законодательство меру, позволяющую изымать животных у жестоких хозяев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев предложил добавить в законодательство меру, позволяющую изымать животных у жестоких хозяев. Правда, при этом Медведев затруднился сказать, что с этим животным делать дальше.

Тему жестокого обращения с животными поднял житель Краснодарского края по имени Дмитрий во время онлайн-приема граждан. Он поинтересовался у Медведева, возможно ли сделать так, чтобы закон о жестоком обращении с животными начинал работать до того, как животное серьезно пострадает или погибнет.

- Такого рода поведение является не только преступным, оно разлагающе действует на огромное количество людей, потому что, если на глазах у большого количества людей или во дворе, или еще где-то хозяин или иной человек убивает животное - это на самом деле травма для огромного количества людей, которые за этим наблюдают. Я уже не говорю про печальную судьбу животного, - заметил Медведев.

По его словам, в закон можно было бы внести не только штраф за жестокое обращение с животными, но и в качестве административной меры отбирать животное у жестокого хозяина.

- Тут, конечно, возникнет вопрос, куда животное в этом случае помещать. Но в целом, я считаю, что в качестве альтернативной меры или вместе со штрафом такого рода ответственность можно было бы и предусмотреть, - сказал Медведев.

Медведев также пообещал обсудить с МВД возможность автоматического продления водительских прав, чей срок истекает в период с 1 февраля 2020 года до 1 июля 2021 года. Напомним, возможность автоматического продления водительского удостоверения, введенная из-за пандемии коронавируса, распространялась на права, срок которых истекал с 1 февраля по 15 июля 2020 года. А вот на автовладельцев, у которых срок действия удостоверений истекал после 15 июля, это не распространялось, в то время как пандемия коронавируса еще не завершилась.

- Я позвоню министру, чтобы это обсудить, - пообещал Медведев.

Еще одна просьба касалась возможности дистанционно оформить банковскую карту пенсионерам. Девушка-волонтер рассказала, что у некоторых пенсионеров заканчивается срок действия банковской карты, на которую им приходит пенсия, а за новой нужно ехать в банк и стоять в очередях. Родственники помочь в этом не могу, ехать в банк нужно лично. Медведев пообещал, что попросит главу Центробанка Эльвиру Набиуллину рекомендовать коммерческим банкам проработать вопрос дистанционного оформления и бесплатной доставки банковских карт для пенсионеров. В качестве другого возможного варианта Медведев предложил автоматически продлить пенсионерам срок действия карт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пенсию можно будет оформить в банке, а налоговый вычет по ипотеке вернут быстрее

Правительство упрощает получение ряда госуслуг (подробности)