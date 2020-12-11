Московские студенты отлично выступили на межвузовском чемпионате Ворлдскиллс Россия

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Традиционно, чтобы попасть в финал чемпионата, тысячи студентов проходят отбор на внутривузовских чемпионатах. И потом встречаются в Москве, где под соревнования оборудуют павильон ВДНХ. В этом году впервые получилось так, что финалисты не встретились на одной площадке в Москве, а соревновались в своих институтах и университетах, находясь порой за тысячи километров от соперников.

Виной тому коронавирус, из-за которого все соревнования по стандартам Ворлдскиллс проводились в России в дистанционно-очном формате. К слову, остальные страны вообще не стали проводить в этом году чемпионаты.

На выход в финал Межвуза-2020 претендовали почти три тысячи студентов. Получилось это у 738.

-Когда я сделал объявления по группам о проведении внутривузовского чемпионата, желающих оказалось гораздо больше, чем мы могли принять на площадке. То есть, студенты ценят соревнования по стандартам Ворлдскиллс. Для них это, с одной стороны, проверка собственных знаний, причем, не преподавателями, а приглашенными независимыми экспертами. С другой стороны, это возможность написать в резюме об участии или победе в таком соревновании. Что, конечно же, большой плюс при трудоустройстве, - рассказал эксперт-компатриот компетенции «Охрана труда», доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана Андрей Гречушкин.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Кстати, кафедра экологии и промышленной безопасности Бауманки - ведущая в стране по подготовке специалистов этого направления. По разработанной в ее стенах программе по безопасности жизнедеятельности учатся больше 200 вузов страны. Охрана труда – один из разделов этой программы. И не удивительно, что в создании соревновательной компетенции, при формировании заданий использовались наработки ученых университета.

-Мне было интересно проверить на практике свои теоретические навыки. Ведь задание было именно прикладным, а не теоретическим. Времени на его выполнение дали очень мало, поэтому пришлось поволноваться, - поделилась впечатлениями победительница в компетенции «Охрана труда» Евгения Озерина.

Всего в финале Межвуза студенты Бауманки взяли 2 золотых и 1 бронзовую медаль.

Финалист компетенции «Управление перевозочными процессами на железнодорожном транспорте», студент Российского университета транспорта Иван Пашкеев видит в соревнованиях практический смысл.

-Это моя будущая профессия, и я хотел уже сейчас попробовать себя в роли специалиста. Участие в чемпионате дает колоссальный опыт, который не получить на лекциях, лабораторных работах, практических занятиях. Здесь все задания максимально приближены к реальным. Когда работаешь за тренажером, испытываешь большую нагрузку. И задание на первый взгляд кажется сложным. Но, как только начинаешь в него вникать, раздумываешь, что и в какой последовательности делать, все становится понятным и даже привычным. Всем советую проверить себя на соревнованиях по стандартам Ворлдскиллс, - поделился Иван.

Некоторые соревновательные компетенции были сродни научно-популярным шоу. Например, четверокурсница Московского педагогического университета, финалистка компетенции «Преподавание технологий» Екатерина Барыкина проводила мастер класс, где вместе с учениками, в роли которых выступили волонтеры, собирала электрическую цепь, и преобразовывала энергию картофелины в источник тока, от которого зажигался светодиод. По тому, как ученики активно , с живым интересом взаимодействовали с преподавателем, было видно, что мастер-класс удался в полной мере. Что подтвердили и эксперты, присудив Екатерине золотую медаль.

-Я участвовала в соревнованиях по стандартам Ворлдскиллс и раньше. Каждый раз погружаюсь в интересную атмосферу, обретаю новые знакомства, узнаю для себя что-то новое. Соревнования – это проверка себя на прочность, на умение адаптироваться к разным ситуациям, - рассказала Екатерина Барыкина.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

-Когда на уроке появляются станок, инструменты, конструктор, тогда возникают совершенно другие условия для организации обучения. Возникает новая технологическая среда, в которой надо уметь работать. Соответственно, к педагогам предъявляются другие требования. Именно поэтому появилась такая компетенция, участники которой выполняют ряд разнообразных заданий, связанных с техникой и технологиями. То есть, демонстрируют, как обучать и в традиционной технологической среде, и в современной цифровой среде, - прокомментировал главный эксперт компетенции «Преподавание технологий» Дмитрий Махотин.

Московский педагогический университет завоевал на Межвузе 2 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.

Самым «урожайным» на медали вузом стал «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». В его копилке 7 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Ну а абсолютным рекордсменом чемпионата стал студент московского вуза Климентий Королев, выступавший в компетенции «Промышленный дизайн». Он единственный среди участников чемпионата, чей результат в баллах измеряется четырехзначным числом - 1068.