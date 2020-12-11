Опрос: 91% родителей беспокоятся о безопасности детей на улице

В третьем квартале 2020 года спрос на детские гаджеты с GPS вырос на 124% Фото: EAST NEWS

Подавляющее большинство родителей (91%) беспокоится за безопасность своих детей на улице. Более того, в третьем квартале 2020 года спрос на детские гаджеты с GPS вырос на 124%. Об этом свидетельствуют данные исследования онлайн-школы «Фоксфорд» и AliExpress Россия.

Как показал опрос, 91% родителей беспокоят опасные ситуации на улице, 78% – опасности на дороге, 67% – на природе. Во многом именно с этим связана популярность детских гаджетов с GPS. Согласно данным AliExpress Россия? спрос на детские часы и браслеты с GPS и режимом SOS увеличился на 124%.

Причем, во втором квартале 2020 детские часы находились только на 40 месте среди востребованных гаджетов, а в третьем квартале уже вошли в топ-10.

В AliExpress отмечают, что детские модели оснащены поддержкой одной или двух sim-карт, режимом SOS, определением местоположения, влагозащитой, звонками, а также видеосвязью в топовых моделях.