В рамках межвузовского чемпионата Ворлдскиллс Россия ростовские студенты продемонстрировали педагогические и инструкторские навыки

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

В ФИНАЛ СТРЕМИЛИСЬ ТЫСЯЧИ СТУДЕНТОВ

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в проведение чемпионата. В этом году он впервые прошел в дистанционно-очном формате. Участники выполняли задания в своих вузах под наблюдением онлайн камер. Их работы оценивали 220 экспертов.

Чтобы определить, кто именно будет участвовать в чемпионате, в каждом вузе проводились отборочные туры. За право выйти в финал бились тысячи студентов. Вышли сильнейшие. Каждый из них готовился к финалу с наставником – экспертом-компатриотом. Как правило, это преподаватели, имеющие опыт участия в движении Ворлдскиллс Россия.

ТЕОРИЮ ПРОВЕРИЛИ ПРАКТИКОЙ

В Ростове-на-Дону финал Межвуза проходил на базе Южного Федерального университета. 3 декабря в вузе состоялись соревнования по компетенции "Преподавание английского языка в дистанционном формате".

Участник - студент 2 курса магистратуры ЮФУ Александр Чубий. 23-летний парень в течение нескольких часов решал задания, которые по его признанию, оказались сложными и многогранными.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

- Все задание по моей компетенции построено из шести модулей, - рассказал Александр. - В первом нужно определить уровень ученика, затем составить для него план урока, далее - его провести. Самой сложной оказалась первая часть, так как она требует особого внимания: необходимо использовать весь багаж знаний, чтобы не ошибиться в уровнях сложности и индивидуальных качествах ученика.

Интересно, что его наставник Дмитрий Дмитриев учится с ним в одной группе, однако уже имеет большой опыт участия в чемпионатах по стандартам Ворлдскиллс

- Я объяснял подопечному, как именно устроены задания, и что будут ожидать эксперты, - объяснил компатриот Дмитрий. - Было очень интересно посмотреть на эти соревнования с разных сторон, так как я, в том числе, оценивал и работы. А чаще всего сложности у участников возникают именно с применением теоретических знаний на практике.

В тот же день прошли соревнования в компетенции «Преподавание в младших классах». Участником стала одна их лучших студенток - Анастасия Михеева. На таком уровне она соревнуется впервые, заметно нервничает, боится показать плохой результат. Несмотря на это, в перерыве девушка призналась, что для нее это колоссальный опыт и логическое завершение пяти лет обучения.

- Ворлдскиллс Россия собрал людей, которым действительно нравится то, чем они занимаются, - объясняет Анастасия. - В моей компетенции необходимо работать с детьми. В финале я решаю три основных задания: это разработка урока для младших школьников, подготовка вопросов для них и составление мастер-класса для своих условных коллег.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Ее наставник - Зоя Контрашова - рассказала, что у них на кафедре сформировалась уникальная система подготовки к соревнованиям. В обучении участницы были задействованы все преподаватели, каждый по своей, узкой компетенции. Именно это, по словам компатриота, поможет студентке получить высокий результат.

- В прошлом году мы вошли в тройку лидеров, благодаря инновационным подходам в преподавании, - добавила Зоя Михайловна, -Движение Ворлдскиллс Россия дает нам возможность узнавать новые методики в нашем деле, а еще повышать уровень профессиональной грамотности.

КОМПЕТЕНЦИЯ ЗДОРОВЬЯ

Уже на следующий день, 4 декабря соревнования продолжились в спортивно-оздоровительном комплексе ЮФУ. Там подготовили площадку для компетенции "Физическая культура, спорт и фитнес".

Участница - студентка 2 курса Софья Футерман. Она с подросткового возраста занимается синхронным плаванием, имеет звание мастера спорта и уже профессионально преподает дисциплину. Ей необходимо было подготовить урок, взяв за основу показатели организма условного человека, пришедшего на занятия к тренеру. Например, у человека проблемы со спиной, а ему нужно подобрать подходящие упражнения и дать рекомендации, как восстановить здоровье.

- Я очень сильно переживала, готовилась целый месяц, штудировала литературу, - говорит Софья. - Самое сложное — это первый этап - определение подготовки человека. Нужно проанализировать огромное количество показателей, таких, как процент жировой прослойки, состояние мышц и суставов.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Как добавила ее компатриот Татьяна Ефремова, задания взяты из реальной практики. А те навыки, которые участник получит на межвузовском чемпионате, послужат ему опорой в профессиональной деятельности.

-Эти соревнования учат не только правильно выстраивать тренировку, но и проявлять коммуникационные навыки, которые сейчас очень важны в фитнес-индустрии, - считает Татьяна Геннадьевна.

Действительно, межвузовские чемпионаты «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» призваны способствовать развитию профессиональной подготовки, актуализации образовательных стандартов и программ, максимально удовлетворяющих требования рынка труда. Многие конкурсанты после соревнований смогут в числе прочего не только объективно оценить свою квалификацию, но и в дальнейшем получить желаемую работу.

В межвузовском чемпионате студенты Южного федерального университета завоевали 5 бронзовых медалей.