Судоверфь «Звезда» построит два научно-исследовательских судна для Российской академии наук

Судостроительный комплекс «Звезда» и Управление научно-исследовательского флота Дальневосточного отделения Российской академии наук подписали контракт на строительство двух научно-исследовательских судов. Подобные суда не строились в России на протяжении нескольких десятилетий, обновление научно-исследовательского флота является важной задачей государства. Проект судов уже разработал ЦКБ «Лазурит».

Суда предназначены для проведения в акваториях Мирового океана научно-исследовательских фундаментальных и прикладных работ. Широкий спектр измерений будет проводиться с помощью самой современной бортовой и буксируемой аппаратуры, лаборатории судов смогут обрабатывать получаемые данные в режиме реального времени.

Ледовый класс судов Arc4 позволяет им самостоятельно преодолевать однолетние льды толщиной до 0,6 метров в зимне-весеннюю навигацию и до 0,8 метров в летне-осеннюю. Длина судов составит 122,5 м, водоизмещение – 8130 т. Они смогут находиться в автономном плавании 50 суток и совершать переходы дальностью 7500 миль. На судах предусмотрены вертолетные площадки.