Анастасии Заворотнюк нашли целительницу

О болезни Анастасии Заворотнюк заговорили августе 2019 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Друзья, знакомые и просто обычные поклонники продолжают следить за новостями о состоянии Анастасии Заворотнюк, у которой два года назад диагностировали рак мозга. На днях знакомая 49-летней звезды сериала "Моя прекрасная няня" сообщила радостную весть.

Анастасия Заворотнюк может полностью исцелиться. В окружении актрисы нашли целительницу, способную помочь многодетной маме в борьбе с раком мозга. "Когда я сообщила, что состояние Зворотнюк улучшилось, многие обрадовались. Были и такие люди, которые захотели оказать помощь семье Анастасии", - отметила ее знакомая.

По словам певицы Анны Калашниковой, специалист с помощью "глубинных подсознательных процессов и энергетического поля" человека выявляет причину его болезни, депрессии и помогает устранить ее. "Лечит от различных болезней, в том числе и от рака. Попросила связать ее с семьей Анастасии", - цитирует знакомую Завортнюк Собеседник.Ru.

Она надеется, что врач сможет помочь любимой артистке. "Семья Насти Заворотнюк очень закрытая. Это и понятно, ведь к ним повышенный интерес. Сейчас сотрудничество находится в стадии переговоров. Считаю, что все шансы нужно использовать. А вдруг поможет?. И Настя сможет блистать на сцене и радовать зрителей, как и раньше. И это будет просто чудо!", - верит женщина в лучшее.

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк заговорили августе 2019 года. Именно тогда появилась шокирующая информация о том, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностирован рак головного мозга. К тому времени актриса несколько месяцев не появлялась на публике. Родственники слухи подтвердили в октябре 2019 года, отметив, что переживают тяжелые времена и надеются на лучшее. Официальный диагноз был обнародован в середине мая 2020 года. Академик Александр Макаров сообщил, что у актрисы глиобластома. Он также сообщил, что супруг звезды Петр Чернышев передал ученым раковые клетки, а специалисты уже подобрали вирусы, которые их убивают. 5 августа 2020 года стало известно, что Анастасию лечат экспериментальной вакциной на основе иммунных клеток, созданной специально для звезды учеными из Санкт-Петербурга. В последнее время у Насти наметилась ремиссия. Она стала выходить на улицу.