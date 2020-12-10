Женщина, родившая в московском метро, не стала отказываться от ребенка

Полицейские не растерялись и приняли роды еще до приезда медиков. Фото: Пресс-служба УВД на Московском метрополитене

Если бы в свидетельстве о рождении писали адрес, по которому малыш появился на свет, то у этого мальчугана значилось бы: Московский метрополитен, станция «Электрозаводская». Именно там в вестибюле метро вечером в среду, 9 декабря, он появился на свет. Вместо акушеров - двое сотрудников полиции: Алеся Поляков и ее напарник Алексей Орлов. Полицейские не растерялись и приняли роды еще до приезда медиков.

К счастью, мальчик родился совершенно здоровым. Из метро его вместе с мамой, 29-летней Упол Курмановой, увезли в родильный дом.

- Хорошо они себя чувствуют. Слава Богу, оба здоровы, - рассказал kp.ru Алеся Полякова, та самая полицейская, которая сумела принять роды в метро.

Упол Курманова родила малыша на полу станции московского метро.

Тем временем в СМИ появилась информация о том, что женщина якобы написала отказ от сына. Но похоже, это всего лишь фейк. Эту информацию опровергли и в столичной полиции, и в самом родильном доме.

Для слухов, правда, есть основания. Улол Курманова, на территории России находилась нелегально. Женщина приехала из Киргизии и официально нигде не работала. Куда женщина с ребёнком пойдет после выписки, неизвестно.

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Похожая история случилась в 2017 году в метрополитене Питера. Роды у женщины приняла уборщица, а спустя два дня мамаша-кукушка написала отказ от ребенка.