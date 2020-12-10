На онлайн-конференции Y+1 Medicine рассказали, как меняется сфера медицинских услуг в России

Конференция Y+1 Medicine

Конференция Y+1 Medicine призвана объединить представителей медицинского бизнеса — ведь вместе проще развиваться и справляться с вызовами. Рассказываем об основных итогах конференции.

Телемедицина приходит в клиники

Пандемия ускорила развитие удаленных консультаций, и они становятся привычными для медучреждений и пациентов. Медицина — самая нецифровизированная и консервативная отрасль. Любое действие подлежит нескольким проверкам, потому что главное — не навредить пациенту. Однако, тенденции ведут к изучению и дальнейшему использованию телемедицины.

Растет спрос на видеоконсультации с психотерапевтами

Сервисы, которые позволяют подобрать психотерапевта и консультироваться с ним онлайн, растут. Это происходит благодаря попаданию в тренд новой искренности, когда «нормально быть не супергероем, а человеком со слабостями».

Роботы еще не могут заменить сотрудников контакт-центра

Контакт-центр можно назвать визитной карточкой: от разговора с сотрудником зависит впечатление о клинике и решение о записи. Медицинские учреждения начинают использовать для ответа на звонки роботов, но они еще не могут заменить живых специалистов. Когда человек звонит в клинику, ему важны индивидуальный подход и эмпатия, а роботы пока не могут это передать.

Смотрите запись выступлений экспертов по ссылке.