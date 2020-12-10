Инвестиции и наука - будущее российского химпрома

В рамках прошедшего форума «Химпром в деталях» состоялась церемония награждения победителей премии «Бизнес-индекс Химкомплекса» Фото: Предоставлено организаторами

САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

9 декабря в Москве прошел отраслевой форум «Химпром в деталях». Участие в форуме – как в офлайн, так и в онлайн формате - приняли больше 200 представителей химического комплекса из самых разных регионов России, а также из Казахстана. Сотрудники министерств и ведомств, ученые, предприниматели и другие игроки отрасли обсудили настоящее и будущее химпрома: достижения и проблемы, направления развития и пути повышения инвестиционной привлекательности. Модератором выступил знаменитый телекомментатор Дмитрий Губерниев, который не только проявил себя как ведущий, но и мастерски подкидывал бревен в топку любой начинавшейся дискуссии. Поэтому за дебатами на форуме наблюдать было не менее интересно, чем за увлекательной гонкой на кубке мира по биатлону.

- Отраслевой форум «Химпром в деталях» проходит в этом году впервые. Его главной задачей является объединение на одной площадке представителей власти, бизнеса, институтов развития и науки для подведения итогов уже проделанной работы по развитию отечественного химического комплекса, а также для совместной подготовки новых решений, нацеленных на поступательное развитие отрасли. Надеюсь, что опыт проведения этого знаменательного мероприятия будет удачным, и в будущем году мы сможем провести его уже в полноценном офлайн-формате, - обратился к участникам форума заместитель Министра промышленности и торговли России Михаил Иванов.

Михаил Иванов напомнил, что химпром является базовой отраслью обрабатывающей промышленности России. В отрасли постоянно идет модернизация и перевооружение производства, внедрение цифровых технологий, реализуются программы социальной поддержки в регионах присутствия.

- Нам принципиально важно услышать позицию предприятий и научного сообщества. Только постоянно получая обратную связь, мы можем качественно корректировать промышленную политику в этой сфере, - сказал заместитель главы Минпромторга.

И позиция была услышана. Участники форума не только обсуждали настоящее и будущее, но и голосовали за ответы на самые острые и актуальные вопросы, которые стоят перед отраслью. Так, большинство участников высказались за то, что в первую очередь российской химической промышленности необходимо стимулирование долгосрочных инвестиций. От этого во многом зависит будущее российского химпрома, насколько передовые и «зеленые» технологии будут внедряться на производстве и сможем ли мы конкурировать с западными странами в этой сфере. Да и с восточными тоже.

- Именно долгосрочные инвестиции важны и существенны в химпроме, - согласен с мнением участников форума Александр Орлов, директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России. - Когда есть стабильность и понимание, предприятия могут развиваться и двигаться к достижению поставленных целей. За последние пять лет государством было поддержано развитие отрасли в объеме более 20 млрд рублей. При этом инвестиции компаний составили более 3 трлн рублей. Было реализовано 72 инвестиционных проекта.

Таким образом, несложно подсчитать, что средняя стоимость одного инвестиционного проекта в химической промышленности – больше 40 млрд рублей. Все это – не только дорогостоящие, но и достаточно наукоемкие проекты. Будущее которых зависит не только от капиталовложений, но и от развития науки.

- Без науки и собственных технологий невозможно дальнейшее развитие химической промышленности, - говорит ректор РХТУ им. Д. И. Менделеева Александр Мажуга. - Государство сейчас активно поддерживает комплексные научно-технологические проекты, которые включают кооперацию науки, образования и бизнес-сообщества. И бизнес может использовать бюджетные деньги для компенсации затрат на научно-технологическую деятельность. Эта мера должна привести к существенному увеличению числа отечественных технологий, которые использует химический комплекс. Мой призыв бизнесу – активнее взаимодействовать с вузами, научными организациями. Вузы трансформируются вместе с отраслью, они становятся организациями, которые отвечают на современные запросы бизнеса. Нам нужны свои технологии, свои разработки. На лицензии далеко не уедешь, нужно активнее развивать собственную научно-технологическую базу.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Конечно, участники форума не могли обойти стороной и проблемы, которые стоят перед отраслью. Пожалуй, большинство участников сошлось во мнении, что для стабильного развития химпрома необходим доступ к кредитам на более выгодных условиях, чем сейчас предлагают многие российские банки.

- Доступность инвестиций сегодня в стране очень тяжелая, - посетовал Михаил Сутягинский, председатель комитета по химической промышленности общественной организации «Деловая Россия», Председатель совета директоров АО ГК «Титан». – Если мы не изменим правила в этом плане, то будем топтаться на месте. Особенно это касается среднего и малого бизнеса - это та прослойка, которая не имеет запаса прочности.

- В банковском сегменте ключевой проблемой являются ставки, - согласен заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин. - Наши средние и малые предприятия кредитуются под 7-8 процентов, а аналогичные компании на Западе – под 1-2 процента. И если говорить о проектах с циклом 10-15 лет, то переплата только за счет кредитов будет почти в два раза. Это накладывает большое бремя на многие прорывные и современные производства в России.

А Александр Орлов из Минпромторга напомнил и о других методах поддержки бизнеса государством.

- Мы - клиентоориентированное министерство, наша задача - помогать, - сказал Александр Орлов. - У нас много немонетарных методов поддержки. Это и техническое регулирование, и таможенно-тарифное регулирование, и административная поддержка. Приведу пример: за помощью к нам обратились производители химических средств защиты растений, и мы сделали им нулевую пошлину на ввоз сырья. И таких случаев можно вспомнить много. Мы готовы к диалогу и всегда стараемся вас услышать.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Награды нашли героев

В рамках форума состоялось первое в истории российской промышленности вручение премии «Бизнес-индекс Химкомплекса».

- Мы все - одно большое химическое сообщество, - подчеркнул на церемонии вручения директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России Александр Орлов. - Сегодня мы проводим первую и в дальнейшем ежегодную премию. Мы награждаем и отмечаем те компании, достижения которых, по итогам завершающегося года, оставили значительный след как для химии в частности, так и для экономики нашей страны в целом – это то, ради чего мы живем и трудимся.

Победителей выбрали в семи номинациях:

• Лучший экологический проект года: ООО «ЗапСибНефтехим»

• Лучшие цифровые внедрения: АО «Апатит»

• Инновационный прорыв года: Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева «Долина Менделеева»

• За информационную открытость: АО «ГК «Титан»

• Инвестируя в человека: ПАО «Акрон»

• Лидер импортозамещения: АО «ОЭЗ «ВладМиВа»

• Экспортер года: ООО «Русская Косметика»