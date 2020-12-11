Анекдоты: Вегетарианцы - люди нетрадиционной кулинарной ориентации

Интернет похож на машину времени.
Тут можно прочитать вещи, которые Петросян придумает через год...
* * *
- Я о тебе заботилась! Когда тебе плохо было, я тебе суп приготовила!
- А ты ничего не перепутала? Ты сначала мне суп приготовила, а потом мне плохо было!
* * *
- Моя жена сдавала экзамен по вождению в ГИБДД и получила результат - 8 из 10. Остальные двое экзаменаторов остались живы.
* * *
Взрослый - это когда идешь на морозе без шапки и чувствуешь себя не крутым, а идиотом!
* * *
При помощи разговорника за границей можно спросить, как куда-то пройти, где что-то купить.
Но вы хоть раз задумывались, что делать с ответами?!
* * *
Челябинские 3D-кинотеатры настолько суровы, что первые ряды зрителей на боевиках гибнут при первой же перестрелке.
* * *
- Да ты зациклился просто.
- Это я-то зациклился?! Это я-то зациклился?! Это я-то зациклился?! Это я-то зациклился?!!