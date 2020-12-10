В приемные "Единой России" за 10 дней обратилось более 80 тысяч человек

Руководство «Единой России» - председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь генсовета партии Андрей Турчак – провели прием населения. Прямо в ходе приема Дмитрий Медведев дал поручение фракции партии в Госдуме проработать ряд важных социальных инициатив.

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ

В частности, о своих проблемах руководству «Единой России» рассказала пенсионерка из Архангельской области. Женщина — опекун двух несовершеннолетних детей. Как пенсионер и жительница Крайнего Севера имеет право на оплату проезда к месту отдыха и обратно. Однако ей отказывают в этой льготе, ссылаясь на то, что та уже получает выплаты от органов опеки и попечительства. Председатель партии подчеркнул, что ситуация выглядит «абсолютно несправедливой».

«Это миссия социальная. Это просто людей, которые такую серьезную работу ведут, как вы, демотивирует, обижает и создает проблемы», — пояснил Дмитрий Медведев.

Глава ЕР поручил подготовить запрос в Пенсионный фонд для урегулирования проблемы и в других регионах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Заведующая детским садом из Свердловской области предложила наделить педагогов приоритетным правом зачисления ребенка в детский сад, где работают его родители. Сейчас такой возможности часто нет, что вызывает сложности у воспитателей и других работников дошкольных организаций.

«Инициатива, действительно, позволила бы закрепить кадры — мне кажется, что это важно, чтобы приходили заинтересованные, болеющие душой за свое дело, любящие свою работу воспитатели», — отметил Дмитрий Медведев. - Давайте сформулируем такие предложения, а я дам поручения нашим коллегам — «Единой России» в Госдуме — их проработать».

Жительница Курганской области озвучила предложение о том, что банкам нужно информировать клиентов о судебных решениях, которые касаются списаний с их счетов. Проблема в том, что ресурсоснабжающая компания сняла с ее банковских карт сумму, многократно превышающую сумму задолженности. На возврат денег женщине потребовался почти месяц.

«Действительно, есть такие ситуации, когда снимают неправильно: или не за что, или после погашения задолженности. Потому что ситуация может меняться – в один день документа нет, потом он появляется, но до банка сведения не доходят, и начинается «катавасия». Однако такое внесудебное взыскание, снятие денег с карт, не означает, что это нужно делать анонимно, не извещая плательщика», – согласился Дмитрий Медведев. Политик поддержал обязательное информирование клиента со стороны банка при принятии решения суда.

ДЛЯ ОТРАБОТКИ НА ВСЕХ УРОВНЯХ

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в целом подвел итоги декады приема граждан, которая прошла с 1 по 10 декабря по всей стране и была приурочена ко дню создания партии. Приемы проводили депутаты всех уровней, сенаторы, губернаторы, секретари региональных отделений. За десять дней к ним обратились более 80 тысяч человек. Большинство вопросов носили социальный характер – поддержка врачей, обеспечение лекарствами, проблемы ЖКХ и благоустройства. Около трети проблем удалось решить оперативно, рассказал Андрей Турчак. Остальные будут проанализированы для дальнейшей отработки на местном, региональном и федеральном уровнях.

«Наибольшую активность по обращениям мы зафиксировали в Татарстане, Камчатском крае, Псковской области, Северной Осетии и Республике Алтай. Мы систематизировали вопросы, которые граждане на этих приемах задавали... Мы обязательно их в короткие сроки отработаем с исполнительной властью на уровне субъектов, а если их нужно будет решать их на федеральном уровне здесь, то обязательно будем обращаться в профильные министерства и ведомства», — сказал Андрей Турчак.

Декада приемов граждан, приуроченная ко дню рождения партии, проводится ежегодно с 2013 года. Дмитрий Медведев подчеркнул, что практика хорошо зарекомендовала себя, поскольку такие приемы «помогают людям».

«Я надеюсь, что все те поручения, все те проблемы, с которыми люди в нашей стране обращались в приемные в течение этой декады, — они будут самым внимательным образом проанализированы органами исполнительной власти, а в тех случаях, когда речь идет о принятии нормативных решений, — и нашими коллегами в региональных органах законодательной власти, в Госдуме. Обязательно этот вопрос проработаем и с коллегами из правительства», — резюмировал политик.