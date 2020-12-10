Доходы россиян падают, а налоги растут: объясняем, почему

У многих предпринимателей кроме их бизнеса в жизни нет ничего. Наемниками они работать не пойдут, а госслужба для них «не вариант» Фото: Олег ЗОЛОТО

Кризис, пандемия, безработица? Нет, не слышали! Примерно так можно интерпретировать недавнее заявление замглавы ФНС Дмитрия Вольвача. Он сделал прогноз, что собираемость налога на доходы физлиц (НДФЛ) в этом году будет на 5 - 6% выше, чем в прошлом году. Об этом он сказал на парламентских слушаниях в Совете Федерации. Как это возможно? Разбираемся вместе с экспертами.

ТРИ ПРИЧИНЫ ДЛЯ РОСТА

Поводов не верить налоговикам нет. Если собрали больше, значит так и есть. Интересно другое - с чего вдруг официальные доходы россиян (с которых и берутся налоги) выросли? По идее должно быть падение. Весной многие россияне либо совсем лишились доходов, либо их зарплаты резко упали. Даже официальная безработица выросла с 4,7% до 6,3%. Не говоря уже о реальной. Объяснений такой парадоксальной ситуации может быть несколько.

1. Помогли льготные кредиты на зарплаты

Весной компаниям начали давать льготные кредиты на выплаты зарплат. И даже пообещали, что спишут эти долги в следующем году, если бизнес сохранит штат сотрудников как минимум на 90%. Кредиты смогли получить не все желающие, но определенный эффект от этих мер все-таки был. Доходы сократились в апреле-мае, но потом они пошли в рост.

- Многие работодатели, уволив «балласт», подняли зарплаты тем, кто работает хорошо, то есть баланс относительно сохранился, - говорит Аркадий Брызгалин, глава группы компаний «Налоги и финансовое право».

При этом, по его словам, основной рост обусловлен не мерами копеечной и временной государственной поддержки, а другими факторами.

- У многих предпринимателей кроме их бизнеса в жизни нет ничего. Наемниками они работать не пойдут, а госслужба для них «не вариант». Вот они и спасают свой бизнес, распечатывая собственные кубышки и надеясь, что время сработает на них, - говорит Брызгалин.

2. Сработало снижение страховых взносов

Наверное, самая действенная реформа, прошедшая в этом году, - это снижение страховых взносов для малого и среднего бизнеса. Они упали вдвое - с 30 до 15%. И это привело к повышению числа официально занятых в этой сфере.

- По нашим оценкам, основанных на данных банковской статистики Сбера, снижение ставок по страховым взносам привело к росту числа занятых. К четвертому кварталу этого года относительно первого квартала ожидается увеличение общего объема фонда оплаты труда и отчислений по НДФЛ на 34,5%, - говорит Анастасия Алехнович, директор Института экономики роста им. Столыпина.

По ее словам, это подтверждает гипотезу о том, что снижение налоговой нагрузки может стимулировать экономический рост и повысить доходы населения.

- Все легко объяснимо. Сейчас цена риска начинает превышать спокойствие. Лучше заплатить 15%, чем бояться проверки, которая повлечет начисление недоимки, санкции, арест счетов и в перспективе неизбежное банкротство. Поэтому «обеление на фоне снижения ставок», безусловно, сработало, - согласен Аркадий Брызгалин.

3. Обналичка стала сильно дороже

Конечно, выход из тени не стал бы возможным без дополнительных мер. Как ни крути, но даже 1% - это дороже, чем 0%. И если можно без последствий не платить этот процент, то большинство предпринимателей этим будут пользоваться. Тем не менее возможностей платить зарплаты в конверте у предпринимателей остается все меньше.

- Средние тарифы на услуги по незаконному обналичиванию средств составляют около 15 - 17%. Об этом недавно говорил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин. При этом выплаты зарплат «в конвертах» могут привести к административной и даже уголовной ответственности. Так что работодателям становится выгоднее выплачивать зарплаты «в белую», - говорит Анастасия Алехнович.

Еще один фактор - информационные системы налоговой службы становятся все более «умными». И это постепенно уменьшает возможности для ухода от налогов. При этом с неплательщиками в ФНС и прокуратуре не церемонятся.

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- Схемы обналички перекрыты. Следовательно, остается один канал получения наличных - через фонд заработной платы. Кроме того, на порядок усилилась персональная ответственность руководителей предприятий за невыплату зарплаты - одно заявление в прокуратуру недовольных работников и уголовное дело против руководителя готово, - говорит Дмитрий Пурим, глава Московского регионального отделения Партии Роста.

«ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ... 2021 ГОДА СЧИТАЮТ»

По мнению экспертов, на рост собираемости подоходного налога повлияла совокупность факторов. Но радоваться этому рано.

- Когда выплачиваются зарплаты, растут не доходы, а расходы компаний, - напоминает Дмитрий Пурим. - Поэтому нельзя делать вывод, что жить стало лучше. На практике мы видим такую тенденцию - в бизнесе зарплаты снижаются, в госсекторе они, напротив, растут.

Кроме того, теневой сектор все еще остается большим. По данным РАНХиГС, каждый четвертый работоспособный гражданин хотя бы часть зарплаты получает в конверте или работает на себя и не платит налоги государству. И здесь реальное падение доходов гораздо сильнее.

- Повышение собираемости НДФЛ - это инерция разгона, которая сработала несмотря на кризис. Это результат совместной работы властей и бизнеса, который вопреки пандемии пытается выжить и еще во что-то верит, - говорит Аркадий Брызгалин. - Но я бы не испытывал эйфорию от нынешних цифр. Следующий год может оказаться совсем другим, так как запас прочности заканчивается, а власти об этом и не думают. Поэтому цыплят надо считать по осени, но по осени 2021 года.

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