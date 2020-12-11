"Отец не был очень богатым человеком, как думают многие": Сын Владимира Шаинского объяснил, почему на могиле композитора до сих поре нет памятника

Владимир Шаинский с женой Светланой Фото: Мила СТРИЖ

Ближайшие родственники Владимира Шаинского живут кто где: старший сын Иосиф - в Израиле, вдова и дочь Анна - в Америке. В Москве только младший сын Вячеслав. На все упреки, которые посыпались на родных композитора, приходится отвечать ему одному. Недавно поклонники Владимира Яковлевича пришли на его могилу и возмутились: все заросло бурьяном, выцвела фотография, памятника нет, а ведь после смерти прошло уже три года.

- Невольно задумаешься, а правильно ли мы сделали, что согласились привезли тело отца в Москву. Первоначально мы собирались похоронить его в Америке, где он жил последние 10 лет и где умер, - говорит Вячеслав Шаинский. - Там не ставят вычурные памятники, все скромнее. Мы тогда прислушались к общественному мнению. Действительно, творческая жизнь моего отца связана с Москвой. С огромным трудом перевезли его сюда из Сан-Диего (композитор умер 25 декабря 2017 года, в рождественские и новогодние праздники многие службы ни в Америке, ни в России не работали. - Авт.). Спасибо, что помогли Министерство культуры и лично Лев Лещенко. Они же сразу предлагали помочь и с памятником. Но на кладбище сказали: подождите, еще рано… А сейчас деньги приходится искать самим.

- О какой сумме идет речь?

- Памятник без излишеств, который мы выбрали, стоит дорого по меркам обычного человека: от 2 млн рублей. А мы и есть обычные люди. Возлагаем большие надежды на юбилейный концерт в Кремлевском дворце, который был запланирован на 7 февраля 2021 года. Но теперь перенесен на 13 июня. Сбор пойдет на памятник на могиле отца. Иначе не получается. У семьи нет таких денег.

Сын Владимира Шаинского Вячеслав Фото: Евгения ГУСЕВА

- Владимир Шаинский написал более сотни хитов. Люди думают, что он был богатым человеком, а его наследникам приходят авторские отчисления.

- Меня изумляет любовь считать деньги в чужом кармане и делать выводы, не зная ситуации. Такую цену нам назвали в гранитном цехе. Далеко не каждый может сразу достать эту сумму. Поэтому обвинять родных, что мы затягиваем процесс, не совсем справедливо. Мы делаем все, чтобы памятник установить. Что касается авторских отчислений, которые так волнуют народ и которыми нас попрекают, - они не такие большие, как многие думают. На детских песнях отца выросло не одно поколение, это правда. Но от того, что его песни поют дома, в детском саду или школе, авторские не приходят.

Песни Владимира Шаинского пели и поют и пионеры, и пенсионеры. Фото: Валерий ХРИСТОФОРОВ, Александр ШОГИН/ТАСС

ФАКТЫ

Друзья называли Шаинского «веселым Моцартом». Во-первых, он сохранял в себе детскость в любом возрасте. Во-вторых, сочинял серьезную, академическую музыку: еще во время обучения в Московской консерватории написал свой первый струнный квартет и симфонию. Но славу принесли детские и эстрадные песни: от «Чунга-Чанги», «Антошки» и «Голубого вагона» до «Когда цвели сады», «Идет солдат по городу» и «Мы начинаем КВН». Прославила его песня «Лада», которая сразу стала хитом.

Несмотря на субтильную фигуру и невысокий рост, Владимир Яковлевич был очень спортивным. Когда не занимался творчеством, он бегал на лыжах и на коньках, каждый день занимался гимнастикой на турнике и кольцах, обожал подводную охоту. Плавал он при любой погоде.

Могила Владимира Шаинского Фото: Алина ЧЕРНОВА

Впервые он женился в 46 лет на девушке, которая была его моложе на четверть века. В этом браке родился старший сын композитора Иосиф. А в 58 лет маэстро встретился с 17-летней Светланой. Несмотря на огромную разницу в возрасте - 41 год, женился и прожил с ней до конца жизни. В этом браке родились сын Вячеслав и дочь Анна.

11 лет назад Владимир Яковлевич с женой и дочерью переехали в Соединенные Штаты: купили дом в Сан-Диего. Продолжал работать и там, написал музыку к нескольким постановкам на Бродвее.