Коронавирус: эта война еще не выиграна

Автор фильма поговорила с пациентами ковидного госпиталя. Фото: Канал «Россия 1»

Телеведущая канала «Россия 1» Наиля Аскер-заде темой коронавируса занимается давно: ее репортажи и фильмы по теме начали выходить еще весной, в первую волну пандемии. Новый фильм «Опасный вирус. Первый год» - в каком-то смысле обобщающая работа. Какие уроки получило человечество в 2020-м? Что нас всех ждет в 2021-м?

Своим мнением на этот счет в фильме «Первый год» делятся десятки экспертов: врачи, чиновники, ученые. Своими ощущениями делятся переболевшие ковидом - в частности, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, признавшийся, что в разгар недуга даже подумывал о завещании. Он же рассказал о закулисье визита Владимира Путина в госпиталь в Коммунарке (Московская клиническая больница № 40). «Не совру, если скажу, что все пытались его отговорить», - вспоминает Песков.

Теперь в эту больницу отправилась сама Наиля. Главврач Денис Проценко, также перенесший ковид, взял журналистку с собой на обход в самое пекло: о том, как они заболели и как идет лечение, в фильме рассказывают пациенты клиники. «Дурак был. Думал, мой организм сам все победит», - говорит больной с кислородными трубками в носу.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ответит на вопрос о нулевом российском пациенте. Мэр Москвы Сергей Собянин расскажет, как столица отражает удар смертельной инфекции.

Один из экспертов напомнит, что речь идет о войне - человечества с опасным вирусом. И эта война еще не выиграна, напоминает автор фильма.

Канал «Россия 1».

«Опасный вирус. Первый год».

Воскресенье, 13 декабря, 23.40.