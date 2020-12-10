Честное видео на пляже: Наташа Королева показала себя без прикрас

Звезда не раз рассказала, что готова в будущем сделать пластическую операцию ради сохранения своей красоты Фото: Борис КУДРЯВОВ

Наташа Королева две недели назад сбежала из Москвы в Африку. Певица назвала это настоящей проверкой себя. Супруга Сергея Глушко не забывает и о своих поклонниках, рассказывая о душевных переживаниях. Артистка общается с публикой в естественном виде.

Наташа Королева показала себя без прикрас. Она разместила в блоге видео, снятое на пляже. Певица не стала накладывать фильтр, явив публике себя такой, какая она есть. Конечно, полностью отказаться от благ цивилизации жена Тарзана не смогла - у нее нарещенные ресницы и волосы, сделан татуаж бровей. Но косметики на лице 47-летней артистки нет.

Звезда не раз рассказала, что готова в будущем сделать пластическую операцию ради сохранения своей красоты. Решится она на это только тогда, когда почувствует, что уколы и аппаратная косметология уже не оказывают нужного эффекта.

"Мой побег на остров стал настоящей проверкой себя. Я выживала один на один с дикой природой, добывала себе еду, охотилась, проходила шаманские обряды и даже приняла домашние роды в племени. Это было невероятно сложно, это был настоящий вызов", - честно призналась Наташа.

Она не скрывает, что несколько раз хотела все бросить все и вернуться домой. "Но желание понять, чего я стою на самом деле, преодолело все мои страхи. Я прошла это испытание до конца и это была мощная перезагрузка, которая дала мне возможность вновь обрести крылья и сделать важные для себя выводы", - поделилась сокровенным звезда.

Поклонники похвалили кумира, отметив ее натуральную красоту. "Да, веснушки, да морщинки... Но зато живой человек!", "Наконец-то без фильтров и фотошопа", "Наташа, вы прекрасная и настоящая", "Наталья, вы шикарно выглядите", - комментируют фолловеры.

Ранее Королева признавалась, что такого тяжелого года она не помнит. Многое в ее жизни перевернулось с ног на голову. "Я очень устала от 2020 года, который перевернул наши жизни вверх дном. Устала от сфабрикованных скандалов, предательств «друзей», ошибок близких. Этот год жестоко ударил по мне и моей семье. Он устроил проверку моим отношениям с мужем, моим вере и силе духа. Я не хочу, чтобы в моей памяти этот год запомнился негативом и пожирал меня бессонными ночами", - делилась болью знаменитость.