Главный садовод России Андрей Туманов: Семена подорожали почти на треть, а елка нормальная уже 5 тысяч!

Глава «Садоводов России» Андрей Туманов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После того, как глава государства посетовал на неоправданный рост цен на продукты первой необходимости, в частности, на масло, сахар, хлеб, «КП» обратилась к экспертам, которые могли бы проанализировать, растут ли цены в «близких» им областях - и почему.

Вот чем поделился с «Комсомолкой» глава «Садоводов России» Андрей Туманов.

- Андрей Владимирович, вас какие цены особенно раздражают?

- Да все абсолютно цены раздражают!

- Но это не ответ.

- У нас зарегулированная экономика, которой все пытаются руководить. Какая то она у нас этакая... планово-анархическая.

- Конкретизируйте, что по вам как по уважаемому дачнику со стажем, сильнее всего ударило?

- Цены на семена выросли на следующий сезон примерно процентов 20-30% - причем резко повысились оптовые цены на семена. А рентабельность на нуле у продавцов, как сами они утверждают. И в этой сфере воюют не за качество, а за то, как бы поменьше положить и побольше разбавить. Фальсификат присутствовал всегда, но сейчас его может стать больше.

- А саженцы?

- Саженцы меньше зависят от зарубежного рынка. Нет, конечно, везут и из-за границы. Но семена-то на нашем рынке почти на 90% заграничные! А саженцы все-таки в большинстве своем в России выращивают. И любой наш питомник к концу сезона лучше их распродаст по дешевке, чем выкинет на помойку. Умение работать с ценами одно из составляющих бизнеса.

- Ну вот с удобрениями вам, наверняка, проще — вы же поклонник компоста?

- Да ладно. Удобрения серьезно подскочили в цене. Не в разы, но на серьезные проценты. При том мы же их активно экспортируем - и калийные, и фосфорные, и азотные. Понятно, что производителю лучше продавать за твердые доллары, чем за нетвердые рубли.

Повышение цен нельзя рассматривать как механическое повышение цифирки на ценнике. Цена даже может остаться прежней, но качество упадет.

- Например?

- Ту же муку высшего сорта можно разбавить мукой более низкого сорта. Но при том муку самой известной марки я покупал год назад по 60 рублей за килограмм, а сейчас по 90. И соки-воды-молоко в объемах уменьшаются на глазах — литровые становятся 950 граммов, а пол-литровые емкости - 450 граммов.

- Ну елку то вы наверняка просто в лесу срубили (шутка)

- Елка качественная стоит сейчас 5 тысяч, полутораметровая. Меня резанула эта цена на зеленую подругу. Надо было нарезать веточек, как обычно...

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