Вопрос дня: А вас какие цены больше всего раздражают? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток:

- Я довольно давно зарабатываю так изобильно, что меня никакие цены не напрягают. Все мои реальные потребности покрываются мною легко. А продукты я покупаю исключительно через интернет и, конечно, этот рост цен вижу, но…

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, адвокат:

- Меня как вице-президента Союза автомобилистов раздражают постоянный рост цен на бензин и рост покупательской стоимости страховки ОСАГО. У меня жесткое мнение по этому поводу - это грабеж. А рост бензиново-страховочных цен неизбежно ведет к повышению цен везде, во всех сферах.

Максим КАЛАШНИКОВ, футуролог:

- Может, удивлю вас - но я роста цен не ощущаю. Я не характерный потребитель, вхожу в те 10 процентов, что в сегменте «выше среднего». То, что цены растут, меня не поражает.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Все абсолютно раздражает. Выросли цены на семена - процентов на 20 - 30. Муку я покупал по 60, а сейчас по 90. Удобрения подскочили в цене - и калийные, и фосфорные, и азотные. Но ведь мы же их производим и экспортируем! И еще елка за 5 тысяч - вот это меня резануло.

Юрий ЭНТИН, поэт-песенник:

- Ну какие цены меня могут раздражать, если я в Склифосовского загремел, не до цен мне сейчас...

Максим СУРАЙКИН, глава «Коммунистов России»:

- Я пару раз в неделю хожу в магазин популярной сети и вижу, что цены растут на всю продовольственную линейку. Мы поддерживаем сельхозпроизводителей в Ульяновской области, где я зампредседателя заксобрания, - но и там цепочка посредников, и все упирается в ритейловские сети. А они принадлежат Западу. Монополии координированно повышают цены. Потому в Ульяновске покупаю не в сетевых, а в маленьких магазинах курицу, которую фермер сюда привез, и такое же молоко.

Гедиминас ТАРАНДА, заслуженный деятель искусств России:

- Меня раздражает все, что связано с ценами, хотя человек я не раздражительный. У меня труппа 40 человек - и я ощущаю этот рост, когда мы вместе покупаем продукты оптом в столовую. И почему на лекарства наших родителей им сегодня не хватает? И на нормальную еду? Кто стоит у полок с продуктами, где истекает срок годности? Там наши мамы и папы.