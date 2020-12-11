«Дед – огонь»: 64-летний Шифрин в плавках потряс поклонников

Ефим Шифрин удивил поклонников накачанным торсом. Фото: Инстаграм.

Ефим Шифрин поделился в Инстаграме снимком, который не оставил равнодушным никого из его подписчиков. Артист сфотографировался во время отпуска на палубе яхты, позируя в одних плавках. Накачанному торсу 64-летнего юмориста позавидует любой молодой мужчина: фигура актера состоит из сплошных мышц и кубиков на прессе.

- А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер, - подписал фотографию Шифрин.

Подписчики в комментариях бурно отреагировали на его пост и принялись обсуждать атлетическое телосложение звезды эстрады. «Аполлон!», «Дед – огонь», «Выглядите потрясающе!», «Фигура зачетная», «Ну хорош, хорош. Молодые пусть завидуют и злословят», - пишут фолловеры.

Артист уже много лет ежедневно занимается спортом. Причем это не банальные тренировки на беговой дорожке, а бодибилдинг. К слову, в молодые годы Шифрин совершенно не был поклонником силовых нагрузок. Да что там, он даже банальную зарядку не делал. Как результат – к 35 годам, сам того не замечая, обзавелся брюшком. Как-то, увидев свой номер на экране, юморист посмотрел на себя глазами своих зрителей. И решил, что им вряд ли нравится любоваться на толстеющего артиста.

- Однажды, во время одного очередного эфира, я вдруг обнаружил, что с экрана на меня смотрит совершенно незнакомый и неприятный мне человек. Мне было лет 35, и я понял, что на сцене стоит человек неопределенного возраста, полнеющий и в силу своей бесформенности уже почти отталкивающий. Мне стало не по себе, - рассказывал актер в одном из интервью. - На ближайшем концерте в зале «Россия» я спросил у звукорежиссера Лёши Шермана, единственного знакомого мне качка: «А можно ли обычному человеку стать таким, как ты?». Он сказал: «Почему нет?» – и на следующий день мы встретились уже в спортивном зале. Это был 1993 год. С того момента я уже не расставался с тем, что люди теперь смело называют бодибилдингом. Я пришел в спортивный зал в 37 лет, а уже через 7 лет получил статуэтку «Мр. Фитнес», а еще позже – почетную грамоту Московской федерации бодибилдинга (ИФББ).

За одну тренировку артист поднимает штангу 115 раз. Фото: Инстаграм.

И это далеко не все награды артиста за его спортивные достижения. В 2000 году Шифрин получил премию Международной сети клубов World Class «Мистер Фитнес», а в 2006 году его наградили Дипломом Комитета физкультуры и спорта, Федерации бодибилдинга и фитнеса Правительства Москвы за пропаганду спорта и здорового образа жизни.

Юморист занимается бодибилдингом уже 27 лет. Фото: Инстаграм.

И хотя в следующем году Шифрин отметит 65-летний юбилей, он по-прежнему не снижает планку. На днях артист опубликовал видео, снятое в спортзале во время тренировки со штангой. Юморист сообщил, что поднял ее 115 раз.