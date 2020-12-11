Геофизики: на Аляске копит силы супервулкан, способный устроить конец света

Даже падение астероида не так страшно, как извержение супервулкана. Фото: Shutterstock

Кливленд, Карлайл, Герберт, Кагамил, Тана и Улиага (Cleveland, Carlisle, Herbert, Kagamil, Tana, and Uliaga) - шесть вулканов, расположенных на примыкающих к Аляске Алеутских островах, выглядят обычным скоплением огнедышащих гор. На самом же деле это один супервулкан с общим магматическим очагом гигантского размера. Жерло этого монстра – кальдера – диаметром в 20 километров.

Супервулкан: монстр о шести "головах".

Под супервулканом на Аляске сейчас неспокойно – не дай бог начнется извержение. И тогда – гуд бай, Америка, а то и весь мир. Особенно, если вместе с Алеутской кальдерой проснется Йеллоустоунская, расположенная южнее в Йеллоустоунском национальном парке (Yellowstone National Park), диаметр которой ученые оценивают в 60 километров.

Вид на несколько "голов" супервулкана с высоты. Фото: Роскосмос

Авторы мрачных прогнозов Джон Пауэр (John Power), геофизик из обсерватории вулканов Аляски (Alaska Volcano Observatory) и его коллеги из Геологической службы США (US Geological Survey). Они выступили с ними на ежегодном собрании Американского геофизического союза (American Geophysical Union) 7 декабря 2020 года, на которое ссылается Daily Mail.

ОтАляски к Камчатке тянется цепь вулканов, которые вполне могут примкнуть к расположенному рядом супервулкану

Геофизики опасаются, что извержение на Аляске и само по себе станет глобальной катастрофой, достигнет силы в 8 баллов - максимально возможной - и погрузит всю Землю во тьму и холод на долгие годы. Американцы не в первый раз предрекают и себе, и остальному человечеству скорую гибель в результате извержения нескольких супервулканов, а то и всех разом. Может быть, даже в ближайшие 10 лет. Вероятность именно такого конца света ученые оценивают очень высоко по сравнению с другими губительными катаклизмами - в 10 процентов. И пугают в своих всё новых и новых научных работах неминуемым вулканическим апокалипсисом. Дело лишь во времени.

Йеллоустонская кальдера.

Подробнее о том, чем конкретно «пророки» стращают и как обосновывают свои страшилки, в нашем материале.