Русский Бунт рестораторов: Мы не оппозиционеры и не миллиардеры. До нашего разорения остался месяц!

В Питере зреет Бунт рестораторов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин спросил об этом в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» основательницу сети семейный кафе "АндерСон" Анастасию Татулову и член Президиума "Альянса туристических агентств" Александра Мкртчяна.

НА УЛИЦЕ ОКАЖУТСЯ 100 ТЫСЯЧ БЕЗРАБОТНЫХ?

Ворсобин:

- В Питере зреет Бунт рестораторов. Опубликована «Карта Сопротивления» - список отчаянных кафе и ресторанов, отказавшихся выполнять указания городских властей. Потому что власти приказали закрываться в 23 часа вечера и главное - не работать в Новогодние праздники. Бунтовщики объявили, что так они разорятся. На улице окажутся сто тысяч безработных.

Татулова:

- На самом деле в Питере произошло следующее – там внезапно, без объявления войны, поставили рестораторов перед фактом - не будет ни Новогодней ночи, ни праздников вообще. Все Новогодние каникулы работать им не дадут. Объявили, что Питер не ждет туристов, пусть, дескать, они не приезжают. А к этому моменту все рестораны и отели были забронированы! Огромное количество людей собиралось в Питер на праздники.

Ворсобин:

- Но ведь там действительно настоящая эпидемия.

Татулова:

- Но и с людьми заранее никто не поговорил! Сказали только – помогать не будем, но вы держитесь.

За то в городе разрешены ярмарки, работают торговые центры, метро забито (в сети много фото!) людьми без масок. Получается, главный источник зла – бары, рестораны, кафе, отели.

Ворсобин:

- И заметьте, только после 23 часов вечера. Вирус, похоже, действует аккуратно по часам?

Татулова:

- Зря смеетесь. Подвыпившие люди, особенно молодежь, не соблюдают никакие нормы. Поэтому ограничение работы не такое уж неразумное. Но бунт рестораторов случился из-за того, что у людей кончилось терпение. Они осознали, что в финале этого года они вынуждены будут повесить на дверь табличку «Сдается» и закрыть дело, которым занимались полжизни. Вот конфликт, который спровоцировали чиновники, просто и безапелляционно поставившие целую отрасль перед фактом вместо поиска компромисса.

Основатель сети семейного кафе "АндерСон" Анастасия Татулова Фото: Михаил ФРОЛОВ

«СЕЙЧЕС ХУЖЕ, ЧЕМ В ПЕРВУЮ ВОЛНУ»

Мкртчян:

- В той же Германии в ноябре объявили небольшой локдаун, но бизнесу платится 75% выручки от уровня 2019 года. Вы можете закрыть любой отель, театр, турагентство. Но сделайте так, чтобы уровень жизни у людей не падал до нуля.

В Питере только что прошла «черная пятница». Авиабилеты продавались с огромными скидками, туда можно было улететь за полторы тысячи рублей. Отели уступали до 50% цены номеров. Более ста тысяч человек забронировали гостиницы и купили билеты. И вдруг через три дня объявляется - Петербург не ждет туристов. Сразу вопрос: а нельзя было объявить об этом до «черной пятницы»?! У многих невозвратные билеты. Их невозможно сдать!

Татулова:

- Люди в ужасной ситуации, они осаждают туроператоров и гостиницы с требованием вернуть деньги.

А чиновники, приняв такое решение, не несут за него никакой ответственности. Они просто спихнули все это на бизнес, на тех, кто должен теперь из этого выбираться. Но если такие решения принимаются, тогда обеспечьте зарплаты людям, которым есть будет нечего на Новый год.

Ворсобин:

- Вы сами весной просили федеральные власти: помогите нам пережить эту ситуацию. Вам помогли?

Татулова:

- Мы сами выживали. Причем, если помощь государства в первую волну, по нашему мнению, была не очень убедительной, то сейчас от чиновников звучит: мы помогли в Первую волну, но не рассчитывайте во Вторую. А сейчас ситуация еще хуже, потому что люди истощены максимально.

В Петербурге началось настоящее неповиновение кафе и баров указу местных чиновников. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Ворсобин:

- У нас тут Александр из Новосибирска просит слово.

Слушатель Александр:

- Мое мнение, пускай весь этот ресторанный бизнес сдохнет. Потому что за те цены в ресторанах он должен гореть в аду.

«МЫ - НЕ ОППОЗИЦИОНЕРЫ. И НЕ МИЛЛИАРДЕРЫ»>

Ворсобин:

- У нас на связи Николай Корсаков, предприниматель и один из активистов этого Бунта рестораторов. Николай, как у вас дела?

Корсаков:

- Сегодня ночью мы потеряли два заведения. Одно из них было уничтожено правоохранительными органами – выломаны двери, разгромлено все внутри.

Ворсобин:

- Зачем вам этот Бунт?

Корсаков:

- Наша цель проста – начать диалог с властью. Мы готовы хоть сейчас закончить сопротивление.

Ворсобин:

- На каких условиях?

Корсаков:

- Мы хотим добиться логичных мер. Если сейчас и правда такая эпидемиологическая обстановка, закрывайте город, мы подчинимся, как подчинялись в Первую волну. Нам непонятно, почему работают метро, торговые комплексы, где по мировой статистике заражений намного больше. Почему только нам не дают работать?!

Ворсобин:

- Вы хотите усугубить ситуацию? Закрыть еще и супермаркеты?

Корсаков:

- Я говорю про торговые комплексы. Вы поймите, мы не оппозиционеры! И не миллиардеры с огромными ресторанами. Мы — малые предприниматели, которые просто не могут уже терпеть. Которым уже просто нечего терять. Мы умрем, если все будет так продолжаться. У кого-то до разорения остался месяц, а у кого-то две недели. Это крик о помощи. И мы безмерно рады, что его услышали, что услышал Песков...

Ворсобин:

- … Процитирую пресс-секретаря президента Пескова: «Конечно, создание каких-то движений сопротивления ресторанных – это, получается, сопротивление не региональным властям, а людям, жизнь которых они собираются подвергнуть опасности».

Корсаков:

- Опасности?! Ресторан более безопасен для Новогодних праздников, чем квартира! Да, и в нашем бизнесе всегда найдется паршивая овца. Но те, с кем я общаюсь, - их заведения соблюдают все эпидемиологические нормы.

Огромное количество людей собиралось в Питер на праздники. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Ворсобин:

- С лидером вашего Бунта, ресторатором Александром Коноваловым, прервалась связь. Судя по его сообщениям, там у него все плохо. Его прессуют правоохранители. Уже объявлено, что участникам ресторанного сопротивления грозит уголовка. Вы не боитесь тюрьмы?

Корсаков:

- Я не думаю, что зайдет так далеко. Наша задача – просто выйти на диалог.

«НЕЛЬЗЯ УКРАСТЬ НОВЫЙ ГОД У ЛЮДЕЙ!»

Татулова:

- Если мы хотим быть известны в мире как страна, у которой только сырьевая экономика, тогда, да, я согласна. А если мы хотим развивать туризм, то это невозможно без поддержки государства.

Ворсобин:

- А вы разве не поняли, что мы не хотим развивать туризм, а хотим сохранять людей. Это потом, когда пройдет этот мор, мы задумаемся о туризме. Кстати, итоги нашего голосования в прямом эфире - 30% не собираются слушаться главного санитарного врача, и широко, в кампании, отметят Новый год. А вот 70% - запрутся дома.

Мкртчян:

- Не уверен, что этот опрос точен. Новогодний праздник дается человеку один раз в году. Как можно елку у ребенка украсть? Сейчас закрыты все елки в Петербурге в театрах. Это мне напоминает старый фильм, как украли Рождество у детей. Вот неким бюрократам нельзя воровать Новый год и Рождество у людей!.. Кстати, вы как отпразднуете.

Ворсобин:

- Дома. С семьей. Я из тех самых, осторожных 70%.

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