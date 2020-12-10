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Политика

Эксперт: «Выстроена эффективная коммуникация властей с гражданским обществом»

Президент провел заседание Совета по развитию гражданского общества
Федор ПЕТУНИН
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Прокомментировать итоги встречи «Комсомольская правда» попросила директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Потуремского

Прокомментировать итоги встречи «Комсомольская правда» попросила директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Потуремского

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В четверг 10 декабря под председательством президента России Владимира Путина состоялось заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Его главными темами стали цифровизация, ограничения свободы слова в интернете и, конечно, борьба с пандемией коронавируса.

Прокомментировать итоги встречи «Комсомольская правда» попросила директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Потуремского:

- Можно выделить сам стиль общения главы государства с общественниками. У них был долгий, серьезный обстоятельный разговор по всем темам, которые волнуют людей. Можно говорить о том, что гражданское общество развивается. А главное, на качественном уровне выстроена эффективная коммуникация власти с этим гражданским обществом. Сегодняшняя встреча тому подтверждение.

Большое внимание участники заседания уделили фактической цензуре в интернете, с которой сталкиваются россияне, когда аккаунты наших пользователей блокируются иностранными площадками. На такие ситуации власти будут реагировать. В том числе и развитие собственных сервисов, чтобы не зависеть от других.

- Я бы остановился также на следующих аспектах: очень большое внимание было уделено вопросам медицины и защиты прав пациентов. Как практикующий социолог, могу сказать, что это один из самых актуальных запросов к власти со стороны населения, - отметил Потуремсикй. - Тот факт, что к решению этих вопросов подключится гражданское общество, это очень важно.

Поднимался и вопрос о проведении масштабной амнистии, которую предлагалось приурочить к 75-летию Победы в Великой Отечественной. Но глава государства подчеркнул, что перед ее проведением необходимо понять, «как потерпевшие, будут относиться к тому, что люди, совершившие в отношении них правонарушения, окажутся на свободе».

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