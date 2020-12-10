Эксперт: «Выстроена эффективная коммуникация властей с гражданским обществом»

Прокомментировать итоги встречи «Комсомольская правда» попросила директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Потуремского Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В четверг 10 декабря под председательством президента России Владимира Путина состоялось заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Его главными темами стали цифровизация, ограничения свободы слова в интернете и, конечно, борьба с пандемией коронавируса.

Прокомментировать итоги встречи «Комсомольская правда» попросила директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Потуремского:

- Можно выделить сам стиль общения главы государства с общественниками. У них был долгий, серьезный обстоятельный разговор по всем темам, которые волнуют людей. Можно говорить о том, что гражданское общество развивается. А главное, на качественном уровне выстроена эффективная коммуникация власти с этим гражданским обществом. Сегодняшняя встреча тому подтверждение.

Большое внимание участники заседания уделили фактической цензуре в интернете, с которой сталкиваются россияне, когда аккаунты наших пользователей блокируются иностранными площадками. На такие ситуации власти будут реагировать. В том числе и развитие собственных сервисов, чтобы не зависеть от других.

- Я бы остановился также на следующих аспектах: очень большое внимание было уделено вопросам медицины и защиты прав пациентов. Как практикующий социолог, могу сказать, что это один из самых актуальных запросов к власти со стороны населения, - отметил Потуремсикй. - Тот факт, что к решению этих вопросов подключится гражданское общество, это очень важно.

Поднимался и вопрос о проведении масштабной амнистии, которую предлагалось приурочить к 75-летию Победы в Великой Отечественной. Но глава государства подчеркнул, что перед ее проведением необходимо понять, «как потерпевшие, будут относиться к тому, что люди, совершившие в отношении них правонарушения, окажутся на свободе».