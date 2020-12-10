Нидерланды высылают двух российских дипломатов

Посольство России в Нидерландах. Фото: Виталий Чугин/ТАСС

Служба общей разведки и безопасности Нидерландов обвинила двух российских дипломатов в шпионской деятельности. Сотрудники российского посольства якобы вели таковую на территории европейской страны, являясь на самом деле сотрудниками российской Службы внешней разведки, занимавшимся сбором информации в сфере высоких технологий.

Голландские СМИ, оказавшиеся по непонятным причинам детально информированными о характере обвинений, выдвинутых в адрес россиян, сообщают, что особый интерес «разведчики» проявляли к разработкам в области нанотехнологий, полупроводников и искусственного интеллекта.

Посол Российский Федерации в Нидерландах в связи с выдвинутыми обвинениями был вызван в МИД королевства, где его уведомили, что согласно принятой практике, дипломаты объявлены персонами нон-грата, и в определенный, короткий срок должны будут покинуть территорию королевства.

Факт получения претензий в форме дипломатической ноты российское посольство в Гааге подтвердило. В дипмиссии особо подчеркнули, что ни в ноте, ни в каких-либо других документах описаний, не говоря уже о доказательствах, разведывательной или противоправной деятельности россиян предъявлено не было. Но российские власти подготовят пропорциональный ответ на решение МИД Нидерландов.