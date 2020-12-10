Коронавирус у знаменитостей, последние новости на 10 декабря 2020: как лечатся Рената Литвинова и Евгения Медведева

Анна Семенович после перенесенного коронавируса в легкой форме по рекомендации врачей принимает витамины Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости о коронавирусе у знаменитостей на 10 декабря 2020 года:

Лечатся амбулаторно

53-летняя Рената Литвинова переносит коронавирус достаточно легко, что позволяет ей дистанционно заниматься текущими рабочими и бытовыми вопросами. Болезнь в насыщенное планами предпраздничное время актриса восприняла как передышку: «Кот, свечи, канун нового года - и я всегда умудрялась заболеть прямо в праздники. Однажды в зиму после катка, замерзшая и молодая, я толпилась ещё на коньках вместе с молодыми кавалерами и своими подругами...» В этот раз Литвинова заболела не после уличных гуляний и катка, а после работы над фильмом, общения с коллегами.

63-летняя Вера Таривердиева вызвала врача, когда поднялась температура. Вчера ей сообщили о положительных тестах – коронавирус подтвердился. Вдова композитора Микаэла Таривердиева сообщила, что удивлена течением болезни – похоже на легкую простуды с непостоянно поднимающейся температурой, обоняние не пропало. Таривердиева недоумевает: «Чувствую себя хорошо, как будто никакой короны у меня нет. Думаю даже: может быть ошибка теста?»

21-летняя Евгения Медведева только теперь сообщила, что лечила COVID-19 в больнице, только потом продолжила восстановление дома. Оказалось, что прославленная фигуристка пролечила спину, и сразу же затемпературила – коронавирус. Женя говорит, что ее госпитализировали «с серьезным поражением легких» - лечилась почти весь ноябрь, начало декабря. Теперь врачи рекомендуют тренировки в щадящем режиме, а у Медведевой осталось две недели подготовки к Чемпионату России. Поэтому коронавирус отобрал у Жени возможность участвовать в этом первенстве.

Реабилитация

40-летняя Анна Семенович после перенесенного коронавируса в легкой форме по рекомендации врачей принимает витамины. На новогодние каникулы певица собралась на Красную Поляну – отдыхать и дышать горным воздухом.