«Подзабытый скандалист без багажа!»: Любимая певица Папы Римского обвинила критика Сергея Соседова в безграмотности

Светлана Касьян с супругом и дочкой в гостях у Папы Римского Фото: Личный архив

На шоу НТВ "Суперстар. Возвращение" развозился новый скандал. Скандальный журналист Сергей Соседов пошел в некрасивую атаку на даму. Жертвой оказалась выступающая на самых престижных мировых площадках оперная дива Светлана Касьян.

Любимая певица Папы Римского Франциска, которую он впервые в истории Ватикана удостоил рыцарского ордена за заслуги в искусстве, выступила в качестве приглашенной звезды на шоу в дуэте с Владом Сташевским с песней "Я не буду тебя больше ждать". Эффектный ролик собрал на Youtube более 136 тысяч просмотров, множество лайков и всего 97 дизлайков. Но что там мнение зрителей или вкусы понтифика - скандальный Соседов разбирается куда лучше.

"Слабые низы и жидкие колоратуры. Это было в одну дуду, никаких красок в голосе, поэтому ноль баллов!", - пригвоздил он Светлану.

Сергей Соседов Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Примечательно, что в отличие от участников приглашенных гостей вообще не обсуждают. Но правила были попраны, и помои продолжились уже в прессе.

"Она "налажала", даже исполняя песню под фанеру. Можно только представить, что бы было, если бы эта Светлана Касьян нам вживую пела! Мы все были в шоке!" - жаловался он потом в интервью. "Любимая певица Папы Франциска освистана на федеральном телеканале" - понеслись заголовки по Сети.

В итоге Касьян не выдержала и решила ответить критику публично. Поскольку было что.

«Когда меня критиковали в мире оперы и по делу, я прислушивалась и работала еще больше. Но этот случай меня просто возмутил. «Жидкие колоратуры и низы», говорите? Да их там вообще не было! Соседов, за плечами которого только музыкальная школа по классу фортепиано и посещение лекций в музыкальном училище и консерватории просто в качестве самообразования, сам не знает, что это такое. Подзабытый скандалист без багажа!

Ладно, расскажу. Колоратура - это виртуозные мелизмы (украшения) с трелями. Говоря простым языком, очень подвижные фигуры, которые используют в партиях для самых легких голосов, так как петь их надо легко, как некоторые говорят «жидко», не перегружая голос. В нашей песне не было ни единой колоратуры и нижних нот. Была середина и вставные верхние ноты - «ре» и «ми» третьей октавы. Если бы в этой песне, исполненной в микрофон, присутствовали колоратуры, то по всем правилам вокальной техники их нельзя было бы перегружать и петь необходимо «жидко», - объяснила певица. - Он заявил, что якобы знает много мужчин, которые даже лучше споют верхние ноты. Интересно, где он слышал хоть один мужской голос, который на полчаса может поставить «ре» и «ми» третьей октавы? И как можно сравнивать драматическое сопрано и контртенора?!».

Светлана полагает, что было бы лучше, если бы участников проекта судили зрители, а не подобные эксперты.

«Самое печальное - то, что таких безграмотных персонажей слушают тысячи людей, и это одна из причин, по которой я уже 9 лет не смотрю телевизор. Этот наезд не отбил у меня желания выступать в подобных проектах – я получила дополнительную любовь публики, новых подписчиков. Я не чья-то дочь и не чья-то любовница, поэтому у меня все по-честному, без блата и накруток, - отметила артистка. - Пользуясь случаем, хотела бы поблагодарить НТВ за такую профессиональную команду - от режиссера до стилистов. Ну, а постоянно скандалящему Соседову с его симптомом женоненавистничества просто повезло, что мы не в Америке, где за сексизм пришлось бы отвечать».

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