Журнал Time присвоит звание «Человек года» одной из четырех кандидатур

Джо Байден и Дональд Трамп входят в шорт-лист на звание "Человек года". Фото: REUTERS

Американский журнал Time в своем последнем декабрьском номере должен назвать «Человека года». В преддверии этого события редакция опубликовала шорт-лист кандидатов на это звание.

Впервые Time выбрал «Человека года» в 1927 году. Тогда им стал удостоился летчик Чарльз Линдберг, впервые в истории в одиночку перелетевший через Атлантический океан.

В разное время Человеком года по версии Time становились Махатма Ганди, Франклин Рузвельт, Адольф Гитлер, Иосиф Сталин ,Уинстон Черчилль, Шарль де Голль, Михаил Горбачев, Владимир Путин, а также собирательные образы и предметы – протестующие, видеомагнитофон и пр.

В этом году Time предстоит выбрать из четырех кандидатов. Среди них – избранный и действующий президенты США – Джо Байден и Дональд Трамп, главный американский инфекционист Энтони Фаучи. Четвертый в списке – собирательный образ, состоящий из медицинских работников, самоотверженно борющихся с пандемией COVID-19 и участников движения за расовую справедливость.

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