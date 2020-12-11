Последние новости о ситуации в Нагорном Карабахе на 11 декабря 2020

Парад в Баку. Фото: REUTERS

ПАРАД И УЖИН С ЖЕНАМИ

"От имени Ильхама Алиева и его супруги Мехрибан Алиевой дан обед в честь президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его супруги Эмине Эрдоган", - сообщает официальный сайт правительства Азербайджана. Снимки ужина не публикуются.

Сели за стол президенты после парада, который прошел 10 декабря на главной площади в Баку Азадлыг в честь победы в Отечественной войне. Так в Азербайджане теперь называют конфликт в Нагорном Карабахе.

Напомним, в параде приняли участие более 3 тысяч военнослужащих и до 150 единиц военной техники азербайджанской армии. По площади прошли знакомые всем россиянам "Смерчи", "Грады" и "Буратины". В небе пролетели наши истребители МиГ-29 и боевые вертолеты Ми-9 и Ка-32. И, конечно, провезли турецкие беспилотники. Вся техника была выкрашена в единый песочный цвет.

Протащили по площади подбитую армянскую технику. Все военные трофеи на главную площадь страны вывозить не стали: была продемонстрирована огромная надпись "Карабах - это Азербайджан!", составленная из номерных знаков уничтоженной вражеской военной техники.

В параде также приняли турецкие военнослужащие - под флагом Турции. Потому парад на главное трибуне встречали сразу два президента: глава Азербайджана Ильхам Алиев и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, который прибыл в Баку накануне.

Эрдоган выглядел утомленным. Он первым встал со своего места и направился к выходу с трибуны. Следом за гостем поднялся и Алиев.

ДТП В КАРАБАХЕ С ПОГИБШИМИ

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян продолжает объезжать подразделения. Минобороны Армении публикует фотографии его инспекции 10-й армии.

"В Нагорном Карабахе случилось крупное ДТП с участием машины российских миротворцев" - сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха в Facebook.

"Авария произошла на 4 км трассы Степанакерт — Аскеран. Автомобиль марки Suzuki Vitara выехал на встречную полосу движения и столкнулся с "Уралом" миротворческого контингента. В результате столкновения погибли водитель Suzuki и его пассажир. Личности погибших выясняются", - сообщает служба.

В местном МЧС пояснили, что в Карабахе сложились очень сложные метеоусловия. Из-за тумана, дождя и снега растет число аварий.

В российском Минобороны подтвердили, что миротворцы в этой аварии не пострадали.

МЕДИКИ НА ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ

Российские миротворцы продолжают контролировать режим прекращения огня и помогать жителям.

"Саперы очистили уже 70 гектаров территории и 24 километра дорог. Применяют роботизированные комплексы. Найдено и уничтожено примерно 4,5 тысячи зарядов", - сообщает Минобороны России.

Военные продолжают поиск захоронений и пропавших без вести. Создана и работает "горячая линия" по сбору данных. Помощь военных медиков получили почти 400 местных жителей. Работают выездные бригады, открыт полевой госпиталь в Степанакерте.

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