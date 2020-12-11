Во Франции вводят комендантский час

Турист прогуливается вдоль закрытых парижских ресторанов. Фото: REUTERS

Власти Франции прияли решение заменить общенациональный карантин комендантским часом, который будет действовать с восьми часов вечера до шести часов утра, начиная с 15 декабря.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что страна вышла на плато по заболеваемости, но вторая волна COVID-19 еще не преодолена, а цель снизить количество новых заражений к середине декабря до пяти тысяч в сутки достигнута не будет.

В связи с этим власти решили ужесточить ограничительные меры – изначально планировалось, что комендантский час будет действовать с 21:00.

«Мы находимся на плато, количество новых заражений больше не уменьшается и даже несколько увеличивается в последние дни, поэтому партия далеко не выиграна», – сказал Кастекс во время пресс-конференции.

Культурные и увеселительные заведения, которым после 15 декабря планировалось разрешить работать, останутся закрытыми как минимум на три недели. Среди послаблений – разрешение на поездки по стране.

Единственным исключением из комендантского часа станет новогодняя ночь.

С начала пандемии во Франции коронавирусом заболели свыше 2,3 миллиона человек, более 56 тысяч скончались.