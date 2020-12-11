Пентагон не нашел связи России с «Талибаном»*

Армейский вертолёт в полёте над Кабулом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генерал Кеннет Маккензи, глава Центрального командования ВС США, заявил, что его ведомство не обнаружило признаков сговора России с талибами.

«Однако ничего не изменилось по сравнению с тем, в чем заключалась моя позиция в сентябре. Мы просто не в состоянии этого доказать. Мы этого не видим. Но не потому, что мы этого не ищем – мы самым внимательным образом изучаем этот вопрос», - сказал Маккензи журналистам.

Фейк о сговоре России с «Талибаном»* был запущен летом изданием The New York Times: в публикации говорилось, что военная разведка России предлагала талибам в Афганистане деньги за убийство американских солдат. Таким образом газета подводила базу под гипотетические попытки РФ сорвать переговоры США с «Талибаном»*.

Автор статьи утверждал, что сведения о «сговоре» он получил из компетентных источников в спецслужбах США. Позже эту информацию не смогла подтвердить ни одна из американских структур, но сама мысль пришлась им по душе и с тех пор они упорно и безуспешно ищут доказательства. В Москве обвинения в договоренностях с талибами назвали безосновательными.

*- запрещенная в РФ террористическая группировка