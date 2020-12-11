10 тысяч российских военнослужащих прошли вакцинацию от коронавируса

На дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины иностранные агенты выделили гранты для интернет-ресурсов. Фото: REUTERS

"Нам детально известно, какие сегодня средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины. В социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических «расследований» и лжесвидетельств «очевидцев» о якобы «опасности» российской вакцины или поголовных «отказах» от вакцинирования, в том числе и в Вооруженных Силах России. Убеждены, что этот информационный саботаж никоим образом не ослабит высокую эффективность российских вакцин. И уж точно не усилит «целительность» зарубежных аналогов», - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что в соответствии с утвержденным министром обороны России Сергеем Шойгу планом, до конца 2020 года вакцинацию от коронавируса пройдут около 100 тысяч военнослужащих. Для выполнения этой задачи в Минобороны России были заблаговременно подготовлены специалисты и необходимое оборудование. В военных округах и на Северном Флоте были сформированы 300 бригад военных медиков, прошедшие специальную подготовку по проведению вакцинации военнослужащих.

- Даже c учетом добровольности, каких-либо отказов от вакцинации «Спутником-V» среди военнослужащих не отмечено. На всех этапах доставки вакцины из Москвы в самые отдаленные воинские гарнизоны ее транспортировка воздушным, наземным и морским транспортом осуществляется только в медицинских термоконтейнерах, исключающих нарушение температурного режима хранения. В промежуточных и узловых точках маршрутов доставки установлены специальные холодильные камеры для временного хранения вакцины.

Из уже полученных Минобороны России 14,5 тысяч вакцин по состоянию на 10 декабря с.г. прошли вакцинацию более 10 тысяч военнослужащих, - отметил Конашенков.

Представитель ведомства подчеркнул, что "в первую очередь вакцину получают медики, готовящиеся к убытию на боевую службу экипажи кораблей Военно-морского флота, летный состав ВКС России, боевые расчеты Ракетных войск стратегического назначения, командных пунктов всех уровней, а также командиры подразделений Вооруженных Сил России.

В Минобороны России напомнили, что в разработке и испытании вакцины «Спутник-V» принимали непосредственное участие вирусологи Минобороны России.