Израильская газета исказила слова посла России

Посольство России в Израиле. Фото: israel.mid.ru

Посольство России в Государстве Израиль опубликовало официальный комментарий по ситуации, сложившейся после публикации интервью посла Анатолия Викторова израильской газете The Jerusalem Post.

На страницах газеты было напечатано: Викторов заявил, что действия властей Израиля якобы дестабилизируют обстановку на Ближнем Востоке больше, чем поведение Ирана. И что якобы Израиль атакует ливанскую «Хезболлу», а не наоборот, имея в ввиду операции израильских вооруженных сил на территории Сирии и Ирана.

Выяснилось, что корреспондент The Jerusalem Post добавила личные комментарии к вырванным из контекста цитатам посла, что исказило общую направленность разговора.

В связи с этим посольством Российской Федерации в Государстве Израиль подготовлено и направлено официальное письмо на имя главного редактора издания.

«Полагаем, что этот досадный случай, когда представители СМИ привносят свои акценты в имевшее место интервью, не окажет заметного влияния на традиционно дружественный и взаимоуважительный характер отношений между Россией и Израилем». – сказано в итоговом сообщении посольства.