СК: Завершено дело о незаконном вывозе в Китай ценных пород древесины

Изготовление мебели из российского леса на фабрике в Китае. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Следственном комитете РФ завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы. Они осуществляли незаконный вывоз ценных пород древесины, в частности, дуба монгольского и ясеня маньчжурского, из России в Китай. Совместно с СК над делом работало управление ФСБ по Хабаровскому краю.

- По данным следствия, в период с 2016-2018 годы Сагател Багдасарян, Артем Сапко и Максим Овсянников, действуя организованной преступной группой, на территории Хабаровского края приобрели не менее 314 кубометров дуба монгольского и 308 кубометров ясеня маньчжурского, относящихся к редким породам древесины, на которые отсутствовали документы, подтверждающие законность их происхождения, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Известно, что с целью получения разрешения на экспорт древесины преступниками были изготовлены поддельные документы. Они подтверждали законность заготовки и приобретения товара. Именно эти материалы и передали в таможенные органы для осуществления дальнейшего экспорта древесины на территории КНР. Общая стоимость леса, который собирались вывести, составила более 5 миллионов рублей.