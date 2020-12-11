Не для галочки, а по зову сердца: «Добровольцем России-2020» стал екатеринбуржец, собравший 130 тонн одежды

На конкурсе «Доброволец России-2020» проект Дениса Лекомцева «Вещь добра» был признан лучшим среди проектов, направленных на организацию комфортной городской среды и сохранение экологии. Фото: Олег Ковалюк

Волонтеры - люди уникальные. Делать добрые дела, помогать другим - это не профессия. Призвание! Способен на такое далеко не каждый. Не случайно в последние годы волонтеров все чаще поощряют на государственному уровне. На днях были подведены итоги всероссийского конкурса «Доброволец России-2020».

Вместе с друзьями спас женщину от маньяка

Из 53 тысяч участников конкурса «Доброволец России-2020» было выбрано 14 победителей в разных номинациях. Лучшим среди проектов, направленных на организацию комфортной городской среды и сохранение экологии, стал проект Дениса Лекомцева из Екатеринбурга «Вещь добра».

У каждого волонтера своя история, как он встал на путь помощи другим. По словам Дениса Лекомцева, он еще со школы начал участвовать в таких проектах. Один из школьных проектов был связан с помощью ребятам, которые по состоянию здоровья находились на домашнем обучении. Денис с друзьями-старшеклассниками приходил к ним домой, помогал усваивать школьную программу, поздравлял с праздниками.

- С помощи сверстникам и началась моя волонтерская деятельность. А как-то мы с друзьями спасли в парке женщину от маньяка. Прибежали на ее крик, поймали его. Маньяка потом посадили, - рассказывает Денис.

И при этом замечает: целенаправленной идеи заниматься волонтерством у него никогда не было, просто были моменты, когда хотелось помочь другим. Вот он это и делал.

А еще Денис - донор крови, причем с 18 лет. Сейчас ему 27. Он сдавал донорскую кровь уже 33 (!) раза.

- Мне очень нравится сдавать кровь, я получаю от этого удовольствие. Практически ежемесячно прихожу и сдаю кровь для детей с онкологией. Раз в месяц я продлеваю жизнь трем детям, - рассказывает Денис.

После школы Денис попробовал себя в предпринимательстве. А потом решил объединить два в одном: волонтерство и бизнес. Так он и стал заниматься социальным предпринимательством.

Вторая жизнь для ненужных вещей

Известность и начальный капитал для развития своего дела Денису Лекомцеву принесло участие в первом сезоне телевизионного шоу «Стартап реалити. Твой ключ от бизнеса». Его в 2019 году в Екатеринбурге запустил предприниматель, председатель Совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин для поддержки начинающих молодых предпринимателей.

Денис Лекомцев вошел в тройку победителей первого сезона проекта. Он получил 900 тысяч рублей и прямо во время шоу запустил свой проект - социальный магазин «Вещь добра».

Это единственный в Екатеринбурге проект в области социального предпринимательства по сбору и переработке старой одежды.

Во время пандемии Денис Лекомцев вместе с другими волонтерами благотворительного фонда Русской медной компании начал развозить продукты нуждающимся. Фото: Благотворительный фонд РМК

В 2020 году Денис установил в Екатеринбурге 8 контейнеров для сбора одежды, куда можно приносить любые ненужные вещи. Под запретом только нижнее белье, купальники и изношенная обувь. Несколько раз в неделю волонтеры вынимают собранную одежду из контейнеров. Наполненность контейнера отслеживается с помощью датчика. В сортировочном пункте вещи дезинфицируют, а потом разбирают. То, что еще пригодно для носки, отправляется малоимущим через партнерские НКО. Причем заявки от НКО принимаются заранее. Что касается вещей, которые уже потеряли внешний вид, то они отправляются на переработку, где их превращают в наполнитель для матрасов или технический текстиль.

- Проект «Вещь добра» призван решить сразу несколько задач - помочь каждому желающему стать социально активным гражданином, разгрузить дом от давно неиспользуемых вещей, выработать экологически ответственное поведение и помочь нуждающимся. У многих горожан дома скопились излишки одежды: выбросить жалко, но носить не носится. Вещи лежат, пылятся, а могут принести добро. Ведь кто-то сейчас, в этот самый момент, нуждается именно в этом свитере, кроссовках, куртке. Многодетные семьи, одинокие матери, люди, лишившиеся крова, те, у кого сейчас нет денег, чтобы купить эти вещи. Вещи должны работать, а не захламлять дом и планету. Дадим вещам вторую жизнь! - призвал Денис Лекомцев в своем Фейсбуке.

Вначале Денис установил всего один контейнер по сбору вещей. Но желающих сдать одежду оказалось очень много. Жители города активно втянулись в этот социальный проект. Помимо сбора в контейнеры, команда Дениса объездила больше 2,5 тысячи адресов, чтобы непосредственно из рук хозяев забрать ставшую им ненужной одежду.

Всего за год работы Денис собрал 130 тонн одежды. Благодаря этому адресную помощь получили 530 семей и 8 организаций.

По словам Дениса Лекомцева, проект «Вещь добра» направлен прежде всего на то, чтобы менять мировоззрение людей, их взгляд на экологию. Кстати, у аккаунта проекта уже 3700 подписчиков.

- Мы не должны ждать помощи от кого-то, нужно самим начинать менять мир, чтобы жить лучше, - замечает Денис.

Откликнулся на зов и поехал раздавать продукты

С началом пандемии Денис стал заниматься волонтерской помощью и по другим направлениям. В апреле 2020 года благотворительный фонд Русской медной компании и Ресурсный центр добровольчества «Сила Урала» запустили акцию «Помощь уже здесь». За четыре месяца волонтеры передали 58 тысяч продуктовых наборов семьям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. В общей сложности поддержку получили 170 тысяч человек. Денис Лекомцев тоже принял участие в этой акции. Он развозил продуктовые наборы, а еще участвовал в мероприятиях по поддержке пострадавших от наводнения в Нижних Серьгах. Волонтеры привезли людям, потерявшим кров, почти 270 кг одежды.

- Я откликнулся на зов благотворительного фонда РМК и в качестве волонтера поехал развозить нуждающимся еду и одежду. Видел очень много тяжелых жизненных ситуаций. Самое горькое, когда понимаешь, что ничем не можешь человеку помочь, - замечает Денис и вспоминает о женщине, которой срочно была нужна операция на почке, но из-за пандемии она не могла получить медпомощь - больницы были перепрофилированы под борьбу с ковидом.

Тернистый путь

По словам Дениса, одна из черт его характера - стремление идти неизведанным путем, заниматься делом, которым до него никто не занимался.

Известность и начальный капитал для развития своего дела Денису Лекомцеву принесло участие в телевизионном шоу «Стартап реалити. Твой ключ от бизнеса», где он вошел в тройку победителей. Фото: Стартап Реалити

- Социальный бизнес в России - это тернистый и очень интересный путь, - замечает он.

Благодаря победе в конкурсе «Доброволец России» и полученному гранту Денис сможет установить в Екатеринбурге еще больше боксов по сбору вещей.

- Стать первым спустя всего год после запуска проекта - хороший результат. Знак, что мы движемся в нужном направлении. Сейчас впечатления и бурная радость утихнут, я успокоюсь и продолжу работать, шаг за шагом делая проект лучше. В любом случае грант мы потратим на расширение сети сбора одежды, - рассказал Денис Лекомцев после финала конкурса «Доброволец России-2020».

А вообще хотелось бы, чтобы проект «Вещь добра» дошел и до других регионов. Ведь по всей стране горожане чаще всего просто выбрасывают ненужную им одежду, не зная, что с ней еще можно сделать. А ведь для многих нуждающихся сбор такой одежды мог бы стать реальной поддержкой в трудную минуту. Что касается одежды уже непригодной для носки, то куда лучше отправлять ее на переработку, чем на свалки. Так наша страна станет гораздо чище.

«Достойны уважения всего народа»

Всероссийский конкурс «Доброволец России» ежегодно проводит Федеральное агентство по делам молодежи совместно с «Российским центром гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» и «Ассоциацией волонтерских центров». На конкурс выдвигаются проекты, направленные на повышение качества жизни граждан и решение социальных проблем в различных сферах.

По инициативе президента Владимира Путина в этом году грантовый фонд конкурса был увеличен в два раза - до 90 миллионов рублей. В Международный день волонтера прошел онлайн-марафон с участием главы государства. Владимир Путин пообщался с финалистами конкурса.

- Вы не сидите дома и не делаете что-то для отчета и для галочки. Вы по зову сердца и своей души идете туда, где труднее всего, находите иногда сами тех, кто действительно нуждается в поддержке, но голоса не поднимает и не просит ни о чем. В этом искреннем подходе к помощи людям и заключается особая сила волонтерского и добровольческого движения, которая является более мощной, чем формальные усилия со стороны каких-то бюрократических органов, - обратился Владимир Путин к волонтерам и финалистам конкурса.

Президент отметил, что власть должна принимать дополнительные усилия для поддержки добровольцев.

- В любых соревнованиях есть элемент удачи, определенного расклада обстоятельств, но я хочу сказать, что каждый из наших волонтеров, все 15 с лишним миллионов человек достойны не просто общественного признания и награды, а достойны самых искренних слов уважения, причем уважения от всего нашего народа, - сказал Владимир Путин.