«Эти ребята - с железным характером»: Сборные детей из детдома сыграли со звездами футбола, поп-музыки и Comedy Club

Маленький вратарь "Абсолюта" немного расстроился, пропустив от звезд гол. Но его команда все равно победила. Фото: Карина АЛЕКСАНДР

Пацаны, конечно, в полном восторге. Представьте - вот вы обожаете футбол, несколько раз в неделю мчитесь на тренировки, не пропускаете по телеку ни одного матча Лиги чемпионов. И тут к вам подходит чемпион России, бронзовый призер чемпионата Европы Дмитрий Сычев (130 голов за профессиональную карьеру!), улыбается и протягивает мяч: «Ну что, пацаны, чеканить умеете?» Конечно, пацаны стараются показать, кто на что горазд. Не хочется ударить в грязь лицом перед футбольной легендой. А Сычев - без всякой звездной мишуры, спокойно так, с улыбочкой, объясняет, что там у кого не получается. Потом берет мяч и медленно показывает еще несколько элементов.

Ребята рады. Потом, конечно, облепляют Сычева, чтобы сделать селфи.

- Для нас приезд сюда - уже сам по себе праздник. А то, что нашим мальчишкам довелось и со звездами поиграть - вообще фантастика, - говорит тренер Юрий Баранов.

Его подопечные, ребята из команды «Абсолют», - воспитанники серпуховской школы-интерната.

- Судьбы у всех ребят сложные, - говорит мужчина. - И все в чем-то похожи. У них нет родителей. Поэтому футбол для них становится отдушиной и шансом чего-то добиться в жизни.

Ребята из детдомов сыграли со звездами. В зеленом - команда "Каховские ромашки", в голубом - "Абсолют". Фото: Карина АЛЕКСАНДР

«ЗВЕЗДЫ? НЕ ВОЛНУЮСЬ. НАОБОРОТ ИНТЕРЕСНО»

В манеже московского «Локомотива» прошел большой благотворительный футбольный праздник с участием ребят из детдомов. Организаторы - благотворительный фонд «Под флагом добра» и «Детский фонд UEFA» - устроили ребятам матчи с командами российских знаменитостей. Пообщаться с пацанами приехали участник шоу «Голос» Торнике Квитатиани, солист «Дискотеки Аварии» Алексей Серов, Гарик Богомазов из «Отпетых Мошенников», известный КВН-щик Виктор Васильев (сборная Санкт-Петербурга), участник Comedy Батл на ТНТ Филипп Воронин. Звезды ТНТ и программы «Импровизация» Антон Шастун и Дмитрий Позов тоже приехали - вместе с журналистом «Матч ТВ» Романом Нагучевым они комментировали матчи с участием звезд и юных футболистов они с бровки.

- Сычев, конечно, футболист техничный, - говорит 16-летний Арсений Анисимов. - На мастер-классе я у него научился паре хороших элементов.

- Сейчас будете играть со звездами. Волнуешься?

- Да нет, - смеется. - Наоборот интересно.

В игре со звездами маленький вратарь «Абсолюта» так здорово держался, отбивая все мячи. Но один удар отразить не успел. Мяч все-таки закатился в сетку. Парень сильно расстроился - так хотелось отстоять этот матч на «ноль»! Зато его друзья отомстили в атаке - сумели дважды пробить ворота звезд, которые защищал звезда фильма «Бумер» актер Максим Коновалов.

Звезда "Бумера" Максим Коновалов внимательно слушает наставление капитана. Фото: Карина АЛЕКСАНДР

ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА ИЗ «КАХОВСКИХ РОМАШЕК»

На соседней площадке в этот момент разминается еще одна команда - из Центра содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки».

- У нас в команде ребята от 10 до 17 лет, - рассказывает тренер «Каховских ромашек» Егор Кирия. - С удовольствием ехали на этот турнир. Поэтому для мальчишек это улыбка, радость, хорошее настроение. Вот, ждут, разминаются, как бы побыстрее начать. Футбол - это их жизнь.

Тренер рассказывает, что за последние несколько лет наиболее сильные игроки «Каховских ромашек» привлекали внимание сильных футбольных школ.

- Сейчас несколько наших ребят тренируются в школе «Чертаново» (взрослая команда этого клуба играет во второй по силе российской лиге, - Авт.). А некоторые уходят и на повышение. Наш воспитанник Саша Конев в октябре перешел из «Чертаново» в тульский «Арсенал». Ему всего 19 лет, и мы им гордимся. Уверен, в нынешнем составе «Каховских ромашек» есть и другие звездочки, которые пробьются в профессиональный футбол.

Дмитрий Сычев после матча рассказал kp.ru, что за свою карьеру ему приходилось не раз пересекаться в профессиональных командах с игроками, которые когда-то жили в детдоме и сумели выйти на большие высоты в спорте.

Бронзовый призер чемпионата Европы Дмитрий Сычев провел мастер-класс по чеканке мяча. Фото: Карина АЛЕКСАНДР

- Фамилии не буду называть. Зачем? У этих ребят очень сильный характер, железный, потому что они еще в детстве повидали много трудностей. Преодолели все. И достигли таких высот. А сегодня мы как раз и стараемся показать ребятам, что за счет спорта можно многого добиться в жизни.

У пацанов после матча буря эмоций. Волонтеры благотворительного фонда торжественно вручают им пакеты с подарками. Знаменитости запросто общаются, что-то подсказывают. Ну и со всеми, конечно, надо сфотографироваться для странички в Инстаграме - с актерами, стендап-комиками, блогерами. Некоторые ребята просят друзей, снимавших матч на телефон, прокрутить запись немного назад: «Видел, как я вот тут?..» Эти эмоции, воспоминания, теперь на всю жизнь. А для кого-то - дай бог - еще один «кирпичик» в будущей карьере знаменитого футболиста.